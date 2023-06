Brüssel süüdistab Google'it monopoolse seisundi kuritarvitamises

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et Google pärsib konkurentsi digitaalse reklaamitehnoloogia turul ning seetõttu võib tekkida vajadus, et USA tehnoloogiahiiglane peab osa oma reklaamiärist maha müüma.

Brüssel kahtlustab, et Google rikkus konkurentsireegleid läbi enda reklaamitehnoloogia teenuste soosimise konkurentide arvelt. Komisjon teatas, et oma teenuste eelistamine andis Google'ile konkurentsieelise, mis võimaldas firmal nõuda oma teenuste eest kõrgemat hinda.

"Google võis oma domineerivat seisundit turul kuritarvitada, eelistades omaenda reklaamitehnoloogiat," ütles Euroopa Liidu (EL) konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Komisjoni teatel on Google domineeriv nii reklaamide avaldamisel kui ka ostmisel. Komisjon teatas, et Google on oma domineerivat positsiooni veebireklaamide turul kuritarvitanud alates 2014. aastast.

"Asjaolu, et Google tegutseb reklaamituru mõlemal poolel, tekitab huvide konflikti. Konkurentsiprobleem laheneks siis, kui Google müüks maha osa oma teenustest," teatas komisjon.

Euroopa Komisjon uurib juba alates 2021. aastast Google'i tegevust reklaamiturul.