Joe Biden algatas juurdluse Hiina sõidukite suhtes

Ühendatud sõidukite all peetakse silmas kaasaegseid sõidukeid, mille sisse on ehitatud kaamerad ja automaatne andmeedastus sõidukist andmekeskusse. Enamik uusi automudeleid langevad selliste sõidukite kategooriasse, kirjutab Financial Times.

"Hiina domineerib autoturgu tulevikku, kaasa arvatud kasutades ebaõiglaseid praktikaid. Hiina poliitika on üle ujutada meie turgu oma sõidukitega, seades ohtu meie rahvuslikku julgeolekut. Ma ei lase sel juhtuda minu juhtimise ajal," ütles Biden.

USA president lisas, et enamik uusi autosid on ühendatud, võrreldes neid ratastega nutitelefonidega. USA valitsuse peamiseks mureks on asjaolu, et Peking võib koguda sõidukite kaudu tundlikke andmeid USA kodanike ja taristu kohta ning saata info tagasi Hiinasse.

"Hiina on seadnud piirangud USA autodele ja teistele välismaistele autodele, mis tegutsevad Hiinas. Miks peaks Hiinast pärit ühendatud sõidukid sõitma vabalt meie riigis turvameetmeteta?" lisas president.

USA kaubandusminister Gina Raimondo ütles, et ühendatud autod koguvad suurtes kogustes tundlikke andmeid, alustades sõidu teekonnast ja lõpetades autojuhi biomeetriliste andmetega. Ta lisas, et USA otsustas tegutseda enne, kui Hiinas toodetud sõidukid muutuvad USA-s üldlevinuteks.

Kuigi ametnikud rõhutasid just julgeoleku aspekti, on Washington samuti mures Hiina tööstussektori ületootmisest, mille lahendamiseks võib Hiina hakata müüma elektrisõidukeid kunstlikult madala hinnaga rahvusvahelistel turgudel.

USA suhted Hiinaga on tõusnud üheks USA valimiste põhiteemaks. Bideni eeldatav pearivaal vabariiklane Donald Trump tegi vastuseisu Hiinaga oma mõlema eelmise valimiskampaania oluliseks osaks.

Anonüümseks jääda soovinud ametnikud ütlesid, et on liiga vara öelda, mis mõju avaldab värske uurimine USA autotootja Tesla Hiinas toodetud autode impordile USA-sse. Peaaegu üks kolmandik Hiinast eelmisel aastal eksporditud elektrisõidukitest toodeti Tesla Shanghai tehases.

Kui Trump kehtestas oma ametis oleku ajal kõrged imporditollid Hiina toodangule, siis Biden piiras oluliselt USA tehnoloogia eksporti Hiinasse. Jaanuaris pälvis Biden toetust USA autotööliste ametiühingult UAW, mille liikmed on samuti mures konkurentsi pärast Hiinaga.

Selle nädala alguses avalikustas Biden määruse, mis muudab senisest keerulisemaks Hiinale ja Venemaale ligipääsu USA kodanike tundlikele isikuandmetele.

Eelmise aasta septembris algatas Euroopa Liit oma juurdluse Hiina elektrisõidukite impordisse, erinevalt USA juurdlusest keskendub see peamiselt Pekingi subsiidiumitele Hiina elektriautode tootjatele, mis EL-i sõnul tekitab ebaõiglast konkurentsi.