Kolonelleitnant Väli: Avdijivka on venelaste jaoks pisut Pyrrhose võit

Teated Avdijivkast on olnud vastukäivad ning räägivad kord Vene vägede kiirest edasi liikumisest, kord ukrainlaste visast kaitsest. Väli sõnul on see mõistetav, sest see peegeldab ka sealset olukorda, kus ukrainlased on viimas läbi mobiilset kaitsetegevust.

"Kui ukrainlased olid otsustanud välja tõmmata Avdijivkast, osade kaupa hakati üksuseid välja liigutama, siis järgnes venelaste kohene pealeliikumine. Venelased üritasid ära mineerida ukrainlaste taandumisteid, aga ukrainlased suutsid sealt eemale hoida ja hiljem venelased jooksid ise oma miiniväljadesse sisse. Seal on palju suurt segadust. Kolm suurt küla on venelaste kontrolli alla, aga samas on toimunud lokaalseid vasturünnakuid," lausus Väli.

Väli märkis, et rindjoone pikkus on tuhat kilomeetrit ja selle "suure" võiduga, mida Vene meedia on enne presidendivalimisi Avdijivka vallutamist serveerisid, võeti tegelikult Ukraina mõistes keskmise suurusega alevik.

"Ja näiteks, et nad suutsid ühe Abramsi tanki ära põletada ja seda serveeriti kui et lääne sõjatehnika laguneb, ei vasta oludele. Kui poole aasta jooksul on üks lääne tank, seesama Abrams, pihta saanud, siis iga päev põletatakse ära 14-15 Vene tanki," lausus Väli.

Venemaal on palju neid, kes leiavad, et Avdijivka vallutamise eest maksti liiga kõrget hinda, lisas ta.

"Pisut on see Pyrrhose võidu moodi – arutatakse, kas mehi on langenud sama palju kui Nõukogude Liidu piiratud kontingendil Afganistanis või on neid langenud topelt. Hukkunute hulk on nii suur, et see on Vene äärmusparempoolsed pannud avama suu ja küsima: mis see nüüd siis on, kas seda saab nimetada võiduks?" lausus Väli.

Väli sõnul on praegu, mil Ukraina väed tegelevad mobiilse kaitsetegevusega, küsimus, kuivõrd hästi suudeti kolme kuuga Avdijivka lähedale sobilikke kaitserajatisi rajada. Tõenäoliselt pole need sellisel tasemel, mida Ukraina väed praegu positsioonide hoidmiseks vajavad, kuid selge on, et neid praegu rajatakse, lisas ta.

"Loodame, et kuigi laskemoonaga on väga halvasti, suudavad ukrainlased nüüd kaitseliini minna ja seda hoida. Aga hetkel tundub, et mobiilne kaitsetegevus neil väga edukas," lausus Väli.