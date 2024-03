Galerii ja video: Botswana tervitas president Karist aupaukude ja tantsuga

President on sel nädalal riigivisiidil Botswanas ja töövisiidil Angolas. Visiitide eesmärk on kõneleda Euroopa ja Aafrika julgeolekumuredest, lähendada arvamusi Venemaa koloniaalsõjast Ukraina vastu ning edendada Eesti äridiplomaatiat.

"Meist geograafiliselt kaugemate riikidega suhtlemine ja nende juhtidega kohtumine on möödapääsmatu, kui soovime üksteist paremini mõista ja koostööd tihendada. Kusjuures, geograafiline kaugus ei tähenda automaatselt vaadete ja hoiakute kaugust," ütles president Karis.

Botswana ja Angola on esimesed Aafrika riigid, mida ta riigipeana külastab.

Karis soovib rääkida Botswana ja Angola juhtidega globaalsest julgeolekuolukorrast ning kõiki mõjutavatest kriisidest, nagu migratsioon, kliimaküsimused ja terrorismi levik.

Eesti riigipea nentis, et kõrgetasemelise visiidiga saab riik toetada ka ettevõtjaid, kes soovivad neile turgudele siseneda. "Kiirelt arenevate ühiskondade ja majandustega Botswana ja Angola on mõlemad võtnud eesmärgiks digipöörde, kus Eestil on kogemusi ja teadmisi era- ja avalikus sektoris. Me saame jagada oma edu ja õppetunde nii kaasava digipöörde tegemiseks kui ka avaliku sektori, ettevõtluskeskkonna ja haridussüsteemi reformimisel," lisas ta.

Botswana on Eesti üks neljast arengukoostöö partnerriigist Aafrikas. Selle koostöö fookus on inimkeskne ja turvaline digipööre ning ettevõtluse arendamine.

President Karisega on kaasas Eesti ettevõtjad, kes juba tegutsevad Aafrikas või soovivad seal oma tegevust laiendada. Riigivisiidil Botswanasse saadavad Eesti riigipead ettevõtete Nortal, Admirals Group ja Digital Nation ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) esindajad. Visiidil Angolasse on äridelegatsioonis Digital Nationi, E-Riigi Akadeemia ja Admirals Groupi esindajad.

Presidendi abikaasa Sirje Karis külastab Botswanas laste sõltuvushäirete keskust ning riiklikku noortekeskust, kus tutvustatakse noorte ettevõtlustegevust.

Tagasi kodumaale jõuab riigipea laupäeval.