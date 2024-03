Pevkur: ma ei lähtunud kaitseväe juhataja valikul kuulujuttudest

Kaitseminister Hanno Pevkur ei nõustu Riho Terrase ning Meelis Oidsalu kriitikaga, et ta toimis kaitseväe juhataja valikul kiirustades ning kuulujuttudest mõjutatult.

Endine kaitseväe juhataja kindral Riho Terras (Isamaa) ja julgeolekuekspert Meelis Oidsalu leidsid esmaspäeval "Terevisioonis", et kaitseminister Hanno Pevkur (RE) käitus kaitseväe juhataja määramisel kiirustades ning poleks pidanud laskma ennast mõjutada kandidaatidega seotud kuulujuttudest.

"Eesti kaitseväe juhataja valimisprotsess on seaduses kirjas. Kaitseväe juhataja nimetab ametisse vabariigi valitsus kaitseministri ettepanekul, võttes arvesse riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha," ütles Pevkur ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris.

"Kindlasti on inimestel erinevaid arvamusi, kui häid kandidaate ühele ametikohale on rohkem kui üks. Ent ma meenutan, et brigaadikindral Merilo sai nii riigikaitsekomisjonis kui ka valitsuses konsensusliku toetuse," sõnas Pevkur.

Pevkuri sõnul on oluline ka mainida, et tulevast kaitseväe juhatajat toetati laialdaselt ka kaitseväe sees.

"Opositsioonipoliitik Riho Terras on kas väga halvasti informeeritud või teeb teadlikult europarlamendi valimiskampaaniat. Tõsisel mehel ei ole kohane tagantjärele rusikatega vehkida, kui Eesti valitsus ei ole talle isiklikult sobivat valikut teinud," ütles Pevkur.

Viidates Meelis Oidsalule, ütles Pevkur, et endine kaitseministeeriumi ametnik ei peaks oma isikliku sümpaatia väljendamiseks ja teema detailidega mitte kursis olles, avalikkuses fakte moonutama.

Pevkur ei nõustu kriitikaga, et ta tegi otsuse kiirustades.

"Kaitseväe uue juhi valimisel vestlesin kuu aja jooksul väga paljude kaitseväelastega, sealhulgas kõikide (välja arvatud Ilmar Tamm, kes just sai kaitseliidu ülemaks) tegevteenistuses olevate kindralitega ja loomulikult ka riigikogu liikmete ning valitsuse liikmetega," sõnas Pevkur.

"Tegin valiku täiesti teadlikult kogutud info pinnalt ning ei lähtunud mingitest kuulujuttudest või riigikaitse komisjoni "suunistest". Olen veendunud, et Eesti sai endale väga hea kaitseväe juhataja, mida kinnitab ka laiapindne toetus brigaadikindral Merilole," lõpetas Pevkur.