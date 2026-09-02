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Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi

Eesti
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Hanno Pevkur
Hanno Pevkur Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikontrolli märkused kaitseväe ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus ja astuda kaitseministri ametist tagasi, ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE).

Pevkur ütles "Aktuaalses kaameras", et astub kaitseministri ametist tagasi.

Pevkur märkis, et juhil peab olema suurust ja julgust võtta vastutus ka siis, kui vastutus ei ole isiklik, ent teenib suuremat eesmärki riigi kaitseks.

"Mina kaitseministrina loomulikult pean arvestama sellega, et ma pean vastutama kogu valitsemisala eest ja kui te nüüd ootate seda suurepärast vastust, siis, loomulikult, juhil peab olema nii julgust kui ka suurust isegi mitte isikliku vastutuse korral, vaid poliitilise vastutusena see vastutus võtta. Ja mul ei ole mingit probleemi seda teha. Ma olen valmis selle vastutuse võtma, võtan selle vastutuse ja peaminister peab leidma uue kaitseministri," lausus Pevkur "Aktuaalses kaameras".

"Kuigi minister sokke ja padruneid ei loe ning lepinguläbirääkimisi ei pea, tõstavad riigikontrolli märkused eelkõige kaitseväe ja RKIK-i tegevuse kohta küsimuse poliitilisest vastutusest. Seetõttu pean õigeks võtta täna poliitiline vastutus kogu kaitsevaldkonna eest ja anda kaitseministri teatepulk edasi peaministrile sobival ajal," kirjutas Pevkur "Aktuaalse kaamera" intervjuuga üheaegselt ilmunud sotsiaalmeediapostituses.

"Teen seda kindla teadmisega, et oleme riigikaitse tugevdamiseks teinud õiged otsused. Eesti on paremini kaitstud kui kunagi varem," lisas ta.

"Tänan südamest kõiki inimesi, kes on nende aastate jooksul Eesti riigikaitse nimel pingutanud – kaitseväelasi, kaitseliidu liikmeid, ametnikke, kaitsetööstust ja meie liitlasi. Eraldi tänan Kaja Kallast ja Kristen Michalit usalduse eest kutsuda mind oma valitsustesse kaitseministriks. Eesti julgeolek ei ole ühe inimese projekt. See on meie ühine vastutus," kirjutas Pevkur.

Pevkur oli kaitseministri ametis alates 2022. aastast.

Kolmapäeval ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tollane juht Magnus-Valdemar Saar ütles, et mitte ühtegi suurt otsust ei tehtud ilma kaitseministeeriumi juhtide heakskiiduta. Esimese lepingu läbirääkimiste ajal oli lisaks minister Hanno Pevkurile asjaga kursis ka toonane kantsler Kusti Salm ning edaspidi hoiti inforingis uut kantslerit Kaimo Kuuske.  

Pevkur ütles "Aktuaalses kaameras", et tema tõepoolest neid lepinguid lugenud pole, kuigi RKIK need lepingud talle tõi.

Küsimusele, miks ta lepinguid läbi ei lugenud, vastas Pevkur, et kaitseminister ei pea detailidega tegema.

"Lepingu läbirääkimisi ei pea kaitseminister; kaitseminister ei loe üle sokke ja padruneid. Kaitseminister teeb põhimõttelise valiku toetada Ukrainat. Ettevalmistavat tööd lepingu läbirääkimisteks, lepingupartnerite leidmiseks, see on RKIK-i ülesanne," ütles Pevkur.

Kolmapäeva hommikul arutas riigikogu erikomisjon kaitsevaldkonna raamatupidamises valitsevat segadust. Istung oli ajendatud riigikontrolli koondaruandest, mis tõi välja kaitsevaldkonna probleemid. 

Nii Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets kui ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu avaldasid avalikult arvamust, et Pevkur peaks ametist tagasi astuma.

Peaminister Kristen Michal (RE) kutsus teisipäeval neljapäeva hommikuks kokku valitsuskabineti nõupidamise, kus palub kaitsevaldkonna raamatupidamise ebaselgusest teha ülevaate riigikontrolöril. 

Michal ütles, et kuigi ta kaitseministril seoses kaitsevaldkonna segaste tehingutega isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist. Tema arvates oleks saanud Pevkur selle otsuse ise teha pärast neljapäevast nõupidamist.

Möödunud nädalal ütles Pevkur "Aktuaalses kaameras", et kaitseministeerium võtab riigikontrolli soovitusel ajutiselt kaitseväe varade haldamise üle, kuid kaitseministri ametist ta ei kavatse tagasi astuda.

Toimetaja: Merilin Leetna, Marko Tooming

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