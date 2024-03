Vähiliit ostab diagnoosimise täpsemaks muutva mobiilse kompuutertomograafi

Mobiilse kompuutertomograafi ostmiseks toetas Eesti Vähiliitu ühe miljoni euro suuruse annetusega üle-eelmisel aastal surnud ettevõtja Priit Piilmanni lähedastega seotud fond ning tegemist on heategevusfondi esimese toetusega.

Uus kompuutertomograaf võimaldab nii kopsuvähi sõeluuringuid kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid teha inimeste elukoha lähedal.

"See on selline hea diagnostiline aparaat, aga see on uusima tehnoloogiaga, madala kiirgusega ja see on mobiilne, nii et me saame liikuda sellega Eesti suvalisse kohta, ka saartele kui vaja," rääkis vähiliidu president Vahur Valvere.

"Mul on väga suur rõõm, et see kõik on nii läinud, et me saime panna õla alla sellele suurele ja tänuväärsele projektile," sõnas heategevusfondi asutaja Eve Piilmann.

"Eks see haigus on meid suhteliselt lähedalt puudutanud ja lisaks sellele, et see haakus meie fondi strateegiaga, siis see isiklik pool teeb selle tunde eriti heaks, et see aitab ennetada seda paljudel teistel inimestel Eestis," ütles heategevusfondi asutaja Kristjan Piilmann.