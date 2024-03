Iisrael süüdistab veel kaht UNRWA töötajat riigi ründamises

Iisraeli kaitsejõud (IDF) avaldasid esmaspäeval helisalvestised. Seal on kuulda, kuidas kaks UNRWA töötajat kiitlevad, kuidas nad võtsid osa rünnakust Iisraeli vastu.

"Meil on naissoost pantvangid, ma võtsin ühe kinni," ütles Yousef al-Hawajara. Iisraeli teatel on tegemist Hamasi terroristiga, kes töötas ühes UNRWA koolis õpetajana.

Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari ütles esmaspäeva õhtul, et hoolimata karmist sisust, otsustasid sõjaväelased need helisalvestised avaldada.

"Hamasi poolt 7. oktoobril toime pandud veresaun on ajaloos kõige paremini dokumenteeritud veresaun. Hamasi terroristid filmisid oma julmust. Mida aeg edasi, seda rohkem tunnistusi avalikustatakse," rääkis Hagari.

Hagari ütles, et ühel salvestisel räägib Hamasi terrorist, kes töötas UNRWA koolis õpetajana, et püüdis kinni "sabaya". See on džihadistide kasutatud termin, mis tähendab seksiorja, vahendas The Times of Israel.

IDF teatas, et luureandmete kohaselt on Gazas 450 UNRWA töötajat, kes tegid koostööd Hamasiga. Iisrael leiab nüüd, et UNRWA tuleks laiali saata.

UNRWA juht Philippe Lazzarini hoiatas esmaspäeval, et agentuur ei suuda oma ülesandeid varsti enam täita. Ta kutsus liikmesriike üles pakkuma agentuurile vajalikku poliitilist toetust.