Tuhanded Hollandi tulbid ja Ecuadori roosid jõuavad naistepäevaks poodi

Kui muud nõukogudeaegsed tähtpäevad on juba ammu unustuse hõlma vajunud, siis naistepäeva traditsioonidest pole Eesti rahvas nõus loobuma. Tuhanded Hollandi tulbid ja Ecuadori roosid on juba Eestis ja jõuavad lähipäevil poodi.

Lillede kinkimise komme naistepäeval ei kao kuhugi. Floratrade Hulgi tegevjuhi Taaniel Karbi sõnul müüakse naistepäeval kõige enam lilli, vaid veidi vähem läheb neid kaubaks emadepäeval.

"Selle kevade trende ei ole veel näinud, mis puudutab naistepäeva. Valentinipäeval osteti sellel aastal osteti rohkem kimpe kui eelmisel aastal, olen jaemüügist kuulnud. See igal aastal natukene muutub," rääkis Karp.

Arvata võib, et ka tänavu troonivad müügiedetabelis tulbid ja roosid. Tulbiõie eest küsitakse praegu euro ja Karbi sõnul on lillehinnad pigem langenud.



"Kui meil energiakriis pihta hakkas, siis on selge, et gaas, elekter, kogu see valdkond on hindu tõstnud. Aga täna ma võin öelda, et need on juba normaliseerunud ja läinud tagasi, mitte päris normaliseerunud, aga sellel tasemel nagu nad enne on olnud. Pluss 10 protsenti," selgitas Karp.

Ise otse Hollandist lilli toov FleurRoyali lillepoe omanik Peter Boeijkens iseloomustab olukorda aga hoopis vastupidiselt.

"Tulbid on kallimad kui mullu. Ma ei tea, miks. Ma olen poodi pidanud seitse aastat ja hind on olnud mõistlik, aga nüüd on hind peaaegu kahekordistunud," ütles ta.

Boeijkens pakub, et ilmselt on hinnatõusu taga nõudluse kasv.

Hollandi suurim lillemüügi aeg jääb hoopis jõuludesse ja Boeijkensi sõnul ostavad naistepäevaks lilli vaid seal elavad poolakad. Sellegipoolest on naistepäeva eel hinnad lilleoksjonitel tavapärasemast kõrgemal.

"Kogu endine nõukogudepiirkond, Venemaa loomulikult, nõudlus on väga suur. Siin ilmanurgas on suur nõudlus, see tõstab hinda. See ei ole vabrik, roosid kasvavad ja sa ei saa neid sundida rohkem kasvama. Sellepärast on piiratud kogus ja hind on siis kõrgem," rääkis Boeijkens.

Hea roos peaks lillemüüja sõnul püsima vähemalt viis päeva, aga kes soovib kinkida lilli, mis nii pea ei närtsi, siis selleks sobivad kõige paremini kollasaed tulbid.