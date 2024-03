Minister: NATO liitlaste õhutõrje saabub Leetu juba sel aastal

"Meie eesmärk on käivitada rotatsioonisüsteemi, mis oleks sarnane õhuturbemissiooniga. Riigid asendavad teisi riike, asjad liiguvad, asjad tulevad Leetu ja lahkuvad Leedust. Ootus on, et see põhimõte ei oleks ühekordne asi mitmeks kuuks, vaid kataks kõiki meie kalendrikuid ning suurendaks märkimisväärselt meie õhutõrjevõimet," ütles Anušauskas.

Leedu kaitseminister ei täpsustanud, millised riigid paigutavad Leetu oma õhutõrjesüsteeme, kuid ta rõhutas, et õhutõrjesüsteemi Patriot toob Leetu mitte USA, vaid üks Euroopa riik, vahendab Leedu rahvusringhääling LRT.

Anušauskas lubas nimetada konkreetseid riike, mis saadavad oma õhutõrjesüsteemid Leetu, siis, kui on saavutatud kokkulepe tehnilistes detailides ja rotatsiooni graafikus.

2023. aasta juunis peetud NATO Vilniuse tippkohtumisel otsustas kaitseallianss käivitada Balti riikides õhutõrjerotatsiooni sarnaselt hävitajatest koosneva õhuturbemissiooniga.

Leedu, Läti ja Eesti pakkusid õhutõrjesüsteemide paigutamist rotatsiooni alusel kohapealsete ebapiisavate õhutõrjevõimete tõttu. See tähendab, et NATO liitlased saadavad Balti riikidesse oma sõjavarustuse rotatsiooni alusel.

Leedu on seni arutanud rotatsiooni võimalust Saksamaa, Rootsi, Hollandi, Itaalia ja Kreekaga, kuid konkreetseid kokkuleppeid pole seni avalikustatud.