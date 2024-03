Ukraina kõrge ametnik: Saksamaa on täis Vene spioone

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles ajalehele The Times, et Saksamaal tegutseb väga palju Venemaa spioone.

Hiljuti lekkis meediasse Saksa sõjaväelaste kõrgetasemelisel koosolekul peetud Ukraina sõja teemaline arutelu. Leket kasutas ära ka Venemaa propagandamasin.

Danilov ütles nüüd, et Saksamaa on täis uue põlvkonna Vene spioone ning Saksa ametnikke hoiatati juba varem mitu korda, et nad on spionaaži suhtes "haavatavad", vahendas The Times.

Danilov ütles, et Saksamaal paikneb ulatuslik Moskva spioonivõrgustik. Venemaa võis seetõttu kätte saada ka muid vestlusi, mis võivad lääneriike kahjustada. Danilovi sõnul kuulavad venelased Saksa ametnike vestlusi ja viimane leke ei pruugi olla viimane.

38-minutiline kõneluste salvestus postitati eelmise nädala lõpus Venemaa sotsiaalmeediasse. Saksa ohvitserid andsid vestluses mõista, et britid aitavad ukrainlastel kasutada Storm Shadow rakette. Ajalehe The Times allikate teatel muretseb nüüd kaitseministeerium Ukrainas viibivate brittide turvalisuse pärast.

Leke pani ka Berliini piinlikku olukorda, Saksamaa julgeolekuprotokollid tekitavad üha rohkem küsimusi. Berliin teatas, et Venemaa tahab infolekkega Saksamaad destabiliseerida.

Danilov ütles, et ukrainlased on ka varem sakslasi hoiatanud turvalise side puudumisega seotud tagajärgede eest. Tema sõnul ei tohi Venemaa luuramise võimekust alahinnata.

"Võin teile kinnitada, et Saksamaal tunnevad nad (spioonid) end väga vabalt," ütles Danilov.

Danilov tõi välja, et juba enne Berliini müüri langemist oli Saksamaal palju luurajaid, nüüd tegutsevad seal nende lapsed ehk uus põlvkond.

"Me arvame, et Saksamaa on Venemaa mõjude suhtes väga haavatav, see on seotud nende minevikupärandiga ning sakslaste ja venelaste koostööga, mis toimus enne täiemahulist sõda Ukrainas. Saksamaal on palju venelasi, see pole saladus, see on hästi teada," rääkis Danilov.

Venemaa alustas Ukrainas sõjalist tegevust 2022. aastal. Seejärel saatis Berliin riigist välja umbes 40 Vene diplomaati, keda peeti ohuks riigi julgeolekule. Briti mõttekoja International Institute for Strategic Studies (IISS) tippjuht William Alberque ütles aga, et Saksamaal on veel pikk tee minna, et Vene spioonidest vabaneda.