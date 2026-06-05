Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

Ajalehe The Wall Street Journal teatel kasutavad Ukraina sõjaväelased kommertssatelliitide reaalajas edastatavaid pilte, mis võimaldavad neil anda Venemaa armee pihta kiiremaid ja täpsemaid lööke.

Pildid jõuavad otse Ukraina sõdurite telefonidesse, tahvelarvutitesse ja sülearvutitesse, võimaldades neil avastada ja rünnata Vene sihtmärke hulga kiiremini kui varem.

USA-s asuva satelliidipiltide ettevõtte Vantor tehnoloogia on nüüd parandanud Ukraina droonirünnakute kiirust ja täpsust.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kui varem võis sihtmärgi avastamine ja ründamine võtta päevi või isegi nädalaid, siis nüüd on see protsess lühenenud kuni 90 protsenti. Satelliidipildid jõuavad rindele umbes 15 minutiga.

Analüütikud märgivad, et Ukraina on esimene riik, mis edastab salastamata satelliidipilte otse sõduritele. Seega samad satelliidid, mida kasutatakse Google Mapsi värskendamiseks, on leidnud uue rakenduse.

Ühes Venemaa vastu suunatud rünnakus osalenud Ukraina sõjaväelane ütles, et uus tehnoloogia aitab riigil säilitada kahte kõige tähtsamat vara. "See on raha, see on aeg," ütles sõjaväelane. Leht märgib, et tänu satelliidipiltidele ei pidanud tema meeskond lootma luuredroonidele, mis on kallid. Venelased saavad neid droone ka segada või alla tulistada.

Ukraina on nüüd ühendanud satelliidiluure, tehisintellekti ja ründedroonid ühtseks süsteemiks. Kevadise operatsiooni Starfall II käigus kasutasid Ukraina üksused seda süsteemi, et hävitada mitme miljardi dollari väärtuses Vene sõjatehnikat. Sihtmärkide hulgas oli ka okupeeritud Ukrainas asuv Vene laskemoonaladu.

"Iga hävitatud laskemoonaladu on vähemalt paari Ukraina sõduri elu, mis sai päästetud," ütles üks relvajõude abistav ekspert.

Uuel süsteemil on siiski ka mitmeid puudusi, näiteks kehv ilm vähendab satelliitide tõhusust. Samuti ei ole satelliidipildid sõjapidamises otseselt uus nähtus. Juba enne sõja algust avaldas Vantor pilte Vene tankidest ja vägedest, mis olid koondunud Ukraina piiride lähedale. Nüüd aga jõuavad pildid otse sõduriteni, ilma et need läbiksid Kiievis toimuvat ülevaatamise protsessi.

"Ukraina demonstreerib praegu läänele, mis juhtub siis, kui luureinfo edastamise ahel muutub lühemaks ja kiiremaks," ütlesid luureanalüütikud.