Saksamaa vaatab Briti-Itaalia-Jaapani hävitajaprojekti poole

Saksamaa ja Prantsusmaa loobusid hävitajaprojektist ning Itaalia relvahiiglase Leonardo uus juht Lorenzo Mariani andis märku, et Berliin võiks liituda hävituslennuki programmiga, mida praegu arendavad Jaapan, Suurbritannia ja Itaalia.

Mariani asus eelmisel kuul Leonardo etteotsa ning ütles ajalehele Financial Times, et Saksamaa osalemine projektis tooks kaasa viivitusi, kuid pikemas perspektiivis kaaluksid eelised puudused üles.

Mariani tõi välja, et Leonardo ja brittide BAE Systems on varem teinud edukat koostööd Airbusi Saksamaal asuva üksusega.

"Mul oleks hea meel, kui osa Saksa tööstuskompleksist liituks meie tegevustega. Need programmid on investeeringute osas alati väga nõudlikud. Tavaliselt neelavad nad rohkem raha, kui alguses ette nähakse. Seega oleks hea, kui oleks veel üks partner, kellel on nii raha kui ka tööstuslik pädevus," ütles Mariani.

Mariani ütles, et teda ei üllatanud 100 miljardi euro suuruse Saksa-Prantsuse hävituslennuki projekti Future Combat Air Systemi (FCAS) kokkuvarisemine. Tema hinnangul oli projekt poliitiliselt ambitsioonikas, kuid tööstusettevõtted ei suutnud saavutada kokkulepet tööjaotuse, eesmärkide ja juhtimise osas

Saksamaa valitsus on veel andnud märku, et Berliin soovib tulevikus osaleda projektides, kus riigi roll vastab tema rahalisele panusele.

Saksamaa liitumine uue hävitajaprojektiga ei pruugi siiski kujuneda lihtsaks. Jaapan on uute partnerite kaasamise suhtes ettevaatlik, kartes, et see võib pidurdada programmi arengut. Jaapan soovib vältida viivitusi ning võtta uue hävitaja teenistusse 2035. aastaks.

Samal ajal kasvab mure Suurbritannia pühendumuse pärast. Hiljuti astus ametist tagasi Briti kaitseminister, viidates ebapiisavatele kaitsekulutustele. Mariani leiab samas, et Ühendkuningriik ei loobu projektist, kuna õhuväe võimekus on riigi julgeoleku jaoks strateegilise tähtsusega.

Mariani võttis eelmisel kuul Leonardo juhtimise üle Roberto Cingolanilt. Viimane keskendus eelkõige järgmise põlvkonna sõjatehnoloogiate arendamisele. See meeldis investoritele, kuid Itaalia valitsuse hinnangul ei pööratud piisavalt tähelepanu tavarelvade tootmisvõimsuse suurendamisele

Mariani on lubanud suurendada tootmisvõimsust ja parandada tarneahelate toimimist. Tema eesmärk on edendada ühtaegu nii kõrgtehnoloogiliste tulevikusüsteemide arendamist kui ka tavapäraste relvasüsteemide tootmist.