Noored kunstnikud panid näitusele Valga elanike lood

Kahe noore kunstniku, Hedi Kuhi ja Danel Ülperi looming ja esimene ühine näitus on viinud nad kokku Valga linna. Aga see pole tavaline maaliväljapanek, vaid eesmärk on koguda folkloori ehk inimeste mälestusi ja unistusi, et neid omakorda loomingus kajastada.

Millised on ühe väheneva elanike arvuga linna inimesed, nende elukeskkond, nende lugu – seda püüavad Hedi Kuhi ja Danel Ülper Valgas otsida ja leida.

Pallase kunstikoolis õppiv Hedi Kuhi on küll Valgast pärit, kuid tartlasest Pallase kooli vilistlane Danel Ülper alles läks Valka elama ning ühisel näitusel saab nende looming kokku.

Hedi Kuhi jaoks on oluline koht Valga raudteejaam, kust minnakse ja tullakse, ning Danel Ülperi jaoks vanad majad.

"Kui elukoht ei paku loominguks inspiratsiooni, siis tuleks seda vahetada. Aga minu jaoks just see igapäevaelu siin, need lihtsad inimesed, lihtsad hetked ongi need, mis väärivad jäädvustamist," ütles Kuhi.

"See on ikkagi ühe paiga olemuse avamine, aga erineval kujul. Sinul on see pigem läbi inimeste, läbi mälestuste. Kuna mina elan Valgas alles eelmise aasta sügisest, siis minu jaoks on see pigem uus paik ja mina uurin selle paiga olemust läbi keskkonna, läbi selle, mida ma enda ümber näen – arhitektuur ja linnaruum ja see, kuidas inimesed kõige selle keskel toimetavad," selgitas Ülper.

Ülper ütles, et lisaks maalidele on näitusel ka mõni artefakt hävinevatest Valga linna hoonetest. "Teatavasti on Valga olnud juba pikka aega kahanev linn ja siin on väga palju puithooneid, mis on erinevatel põhjustel seisma jäänud," lisas ta.

Kunstnikud koguvad oma tööde kaudu kohalikku folkloori, Valgaga seotud inimeste lugusid. Nii võiks kokku saada mälestuste ja unistuste raamat.

"Me ei tea ju veel, kui palju sinna üldse materjali tuleb. Aga minu unistus on see, et raamat võiks saada kaanest kaaneni täis kirjutatud, kui see näitus läbi saab," rääkis Ülper.

"Inimeste lugude põhjal teha kas või mingi podcast, kus saame rääkida maalidest ja maalikunstist," ütles Valga kultuuri- ja huvialakeskuse loovtööjuht Maria Usk.

Aga päris täpselt ei tea veel keegi, kuhu need loomingulised otsingud lõpuks välja viivad.