Külmakraadid tõid Soomaale üleujutusvee asemele jäävälja

Kui eelmise nädala sulailm, päikeselised päevad ja esimene linnulaul andsid lootust saabuvaks kevadeks ja Soomaal laius vesi, siis selle nädala külm tõi sinna talve tagasi. Paks jääkiht tekkis Soomaal tegelikult juba aasta alguses, kuid sulailmadega jäi see ujutusvee alla.

"Siis see vesi vajus ära ja nüüd on see jää uuesti sealt alt väljas ja jälle uus jää ka tänu öistele külmadele. /.../ Oleks võinud ju arvata, et sellele sulale, mis nüüd eelmisel nädalal oli, järgnebki siis pikem suurvee aeg, aga tegelikult see käis väga kiiresti üles, väga kiiresti alla. Mina ei mäleta, et oleks olnud 30 aastaga nii kiiresti vahetunud see jää pealt vee peale ja siis uuesti tagasi jää peale," rääkis Soomaa giid Aivar Ruukel.

Pühapäeval liikus Tõramaa puisniidu juurde pikk autoderivi. Jäävälja tuldi nautima nii lähemalt kui ka kaugemalt. Uisuväljast sai mõnu tunda umbes kolme ja poole kilomeetri pikkusel alal.

"Tõesti super, ma olen teist korda üldse nende uiskudega jääl ja ma olen nii vaimustuses. /.../ Ma uisutasin ikka päris kaugele sinna, tuigerdasin vahepeal, aga väga hästi läks," ütles Endla.

"See on mõnus. See annab paraja koormuse ja hea enesetunde," rääkis Andres.

"Tulime Tartust esimest korda Soomaale. Võtsin uisud ka igaks-juhuks kaasa," ütles Ludmilla.

"Ma täiesti lõpus ei käinud, tulin natuke varem ära," ütles Ingeli Mona.

"Üliäge, mul ei ole sellist kogemust varem olnud, et jäise luha peal uisutada, kus on puud, kus on kivid. Ja see jäävälja ulatus on ikkagi metsik," sõnas Leana.

"Me tulime eksprompt selle mõtte peale, et tuleme vaatame, mis siin on, pole kunagi käinud," rääkis Simone.

"Jah, lihtsalt tulime. Mõtlesime alguses, et tuleme kanuutama, aga siis tuli välja, et hoopis jää on peal, ei saa kanuutada. Nii et siis oleme, jah, oma jalanõudega," lisas Britt.