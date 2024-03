Politsei tegi kindlaks Suure-Lähtrus leitud imiku ema

Politsei on teinud kindlaks Suure-Lähtrus leitud surnud imiku ema ja tema asukoha. Ema on hetkel Marokos ning sealne politsei on ta kinni pidanud, ütles politsei-ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefekt Kaido Kõplas esmaspäeval ajakirjanikele.

Politsei on praeguseks DNA proovide põhjal kindlaks teinud, et imiku ema on 30-aastane Eesti kodanik, ütles Kõplas. Tänu rahvusvahelisele koostööle suutis politsei tema isiku ja asukoha kindlaks teha ning esmaspäeval pidas Maroko politsei ta kinni. "Meile teadaolevalt on ta politseiasutuses ning elu ja tervise juures," ütles Kõplas.

Prefekti sõnul ei tea politsei, miks naise rasedus ja sünnitus toimusid ilma meditsiiniabita ja kas ta ka ise võib olla kuriteo ohver.

"Jätkame tööd tõendite kogumisel," rõhutas Kõplas ning lisas, et ka esmaspäeval käivad taas piirkonnas maastikuotsingud.

Politsei jaoks on järgmine ülesanne naise Eestile väljaandmise menetlus, aga see võib palju aega võtta, tõdes Kõplas, viidates, et Maroko puhul ei ole tegemist Euroopa Liidu liikmesriigiga.