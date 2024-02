Politsei otsib jätkuvalt Läänemaal äsja sünnitanud abivajavat naist

Läänemaal Suure-Lähtru külas jätkus täna maastikuotsing, et leida asitõendeid seoses esmaspäeval külast surnult leitud vastsündinuga. Politseil pole siiani õnnestunud leida lapse ema ja pole kindel, kas see naine on üldse Läänemaa elanik.

Juhtum tuli ilmsiks esmaspäeval, kui pererahva koer tõi ühte Suure-Lähtru taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha.

Kuna ei ole teada, kus kohast pererahva koer vastsündinu leidis, jätkus politsei maastikuotsing asitõendite avastamiseks ka kolmapäeval.

Külaelanikelt kolmapäeval kommentaari saada ei õnnestunud. Kuuldavasti ei ole Suure-Lähtru külas ühtegi naist, kes võiks olla äsja sünnitanud. Politsei on kontrollinud haiglaid ja suhelnud ämmaemandatega, kuid ei ole tuvastanud lapse ema. Võimalik, et tegemist pole Läänemaa inimesega.

"Hetkel me ei saa seda kinnitada, kust võib olla pärit lapse ema. Ta võib olla mujalt Eestist. Ekspertiisid on määratud, võib-olla siis on võimalik mingid vastused anda. Hetkel me ei tea seda," ütles Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Vello Palmits.

Palmits lootis, et selle nädala jooksul selgub, kas laps sündis surnult või elusalt. Kuna haiglate ja ämmaemandate kaudu pole ema leida õnnestunud, siis on võimalus, et lapse ema ei olnudki raseduse ajal kusagil arvel. Läänemaa ämmaemand ja Tallinna tervishoiu kõrgkooli ämmaemanda õppekava õppejõud Riin Rosenberk ütles, et kui rasedal naisel puudub tugivõrgustik ja teda ei jälgi ka ämmaemand, siis võivad jääda märkamata vaimse tervise probleemid või vägivaldne suhe. Tema sõnul on Eestis vaja teha sellel teemal rohkem tööd.

"Kogukondlikult erinevad koostöömudelid, loengute andmised, naisteni jõudmine - et jõuaksime naistele teadlikkuse anda. Hästi olulised on ämmaemandad erialaspetsialistidena kaasata kasvõi esmatasandi tervisekeskuse perearsti juurde regulaarselt töötavateks spetsialistideks, kes aitavad tegelikult ennetada selliseid olukordi," rääkis Rosenberk.

Lisaks maastikuotsingule püüab politsei leida ka teisi juhtlõngu.

"Samaaegselt oleme kontrollinud kõiki enda versioone, kogu infot, mis meil on teatavaks saanud ja laekunud vihjeid ka," ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

"Praeguseks hetkeks on ema isik tuvastamata," sõnas Taratuhin.

Läänemaal pole lähiajaloos sarnast juhtumit olnud. 2015. aastal leidis meedias kajastust juhtum Võrumaal, kus surnult metsast leitud imiku ema jäigi tuvastamata.