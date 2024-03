Enamik fraktsioone ei toeta Laaneti ja Parmase tüli uurimiseks komisjoni loomist

Nädala keskel kohtus riigikogu Isamaa fraktsioon nii justiitsministri Kalle Laaneti kui ka riigi peaprokuröri Andres Parmasega, misjärel andsid nad menetlusse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks.

EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on prokuratuuris terve hulk probleeme ja nende põhjused tuleks välja selgitada, kuid ta pole kindel, et parlamendi uurimiskomisjon oleks selleks hea formaat.

"See tee, mida praegu on läinud justiitsminister, et kõigepealt teeb ministeeriumi poolse järelevalve – ootaks selle järelevalve mingisugusegi info ära ja siis peab edasi vaatama," ütles Helme.

"Kalle Laanet on öelnud, et kui on vaja, siis ta erinevate asjaomaste komisjonide juurde on alati nõus minema. Ta on käinud Isamaa fraktsioonis, võib minna ka õiguskomisjoni. Ma tean, et järgmine nädal on ta juba kutsutud julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni. Pigem laseks asjatundjatel oma tööd teha ja kui on küsimusi, siis nendele peavad nii Parmas kui ka Laanet andma ammendavaid vastuseid," lausus Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.

Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et parlamendil on selles küsimuses tähtis roll, sest vaidlus käib kahe valitsusasutuse vahel. Vaja on aga otsustada, kuidas parlamentaarset kontrolli ellu viia. Ossinvski on igasuguste täiendavate komisjonide loomise suhtes pigem skeptiline.

"Käesoleval juhul see puudutab riigi ametiisikuid. Ka kõige tavalisem riigikogu komisjon on selline, kuhu nii peaprokurör kui ka justiitsminister peavad kohale tulema. Nii et ma ütleksin, et olemasoleva parlamendi toimimissüsteemis ei ole ühtegi takistust, miks parlament ei saaks seda asja käsitleda," lausus Ossinovski.

"Õiguskomisjonil on ka kindlasti olemas hoovad, kuidas seda asja uurida. Aga kui on olemas mingid asjaolud, mis räägivad selle poolt, et tuleks luua erikomisjon, siis ei saa välistada, et see on vajalik," ütles Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Uurimiskomisjoni loomiseks on vajalik parlamendi täiskogu nõusolek.