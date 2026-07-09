Prokuratuur kaebas Laaneti õigeksmõistmise edasi

"Meie hinnangul oli Harju maakohtu süüdimõistev otsus põhjendatud. Nõustume mitmes osas ka Tallinna ringkonnakohtu otsusega," ütles prokurör Olger Petersell Õhtulehele.

"Näiteks leidis ringkonnakohus, et ametiisiku abikaasa laps on korruptsioonivastase seaduse järgi seotud isik ning normi sõnastus seaduses on piisavalt selge ja mõistetav. Lisaks leidis kohuse, et avaldustes seotud isiku puudumise kinnitamist saab käsitleda petmisena ja Kalle Laanet tekitas sellega riigile kahju. Me ei nõustu aga ringkonnakohtuga, et Laanet ei teadnud riigikogu liikme ja justiitsministrina konkreetse seadusesätte sisu, millele vastavust ta kinnitas. Meie arvates kinnitavad tõendid väljaspool mõistlikku kahtlust, et Laanet teadis sätete sisu," lisas prokurör.

Prokuratuur taotleb, et riigikohus tühistaks ringkonnakohtu lahendi ja jõustaks maakohtu otsuse.

"Kui riigikohus ei pea seda võimalikuks, taotleme kriminaalasja saatmist tagasi ringkonnakohtule uue otsuse tegemiseks," ütles Petersell.

Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Laaneti kelmusesüüdistuses õigeks tänavu mais.