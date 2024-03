Pühajärvel sai sel talvel viimast korda tõukekelguga sõita

Ilma soojenemise tõttu on jääolud siseveekogudel järsult halvenenud ja alates laupäevast on Lõuna-Eestis jääle minek keelatud. Nii sai Pühajärve jääl veel viimast korda sel talvel tõukekelguga sõita.

Reede keskpäeval sai Otepää lähedal elav pere kohaliku matkajuhi saatel teha veel väikese ringi ümber Pühajärve Sõsarsaare. Kuigi mõõtmiskohas oli jää üsna paks, näitas matkajuht ära kohad, kus jää on õhuke ja kuhu sõita ei tohi.

"Väga äge jää on veel, tuleb ära kasutada see. Viimati oli seitse aasta tagasi selline jää," ütles Canter.

Niipea, kui kelguga vesise jääb peal sõitmine oli selgeks saanud, hakkasid lapsed kelguga trikke tegema.

"Ülimõnus on see, kuidas kõik peegeldub – see on väga ilus ja ilm ei ole tegelikult ka üldse halb, natuke on tuuline ja vahepeal on natuke jahe, aga tegelikult ei ole üldse hull, ikka mõnus," rääkis Lisell.

Kuigi matkarajal oli jää paksus üle 30 sentimeetri, muutus jää aina vesisemaks.

"Eemalt vaadates tundus kõhedam, jää peal olles enam kõhe ei ole. Tegime enne testpuurimise ka, et jää on piisavalt paks veel," ütles Õnne.

Kuigi jäämatkamise võimalus on tänavu jäänud võrreldes möödunud aastatega lühemaks, on matkajuhi sõnul põhjust hooajaga rahule jääda.

"Jäämatkamise hooaeg algas siin 3. jaanuaril täiega uisutades. Loodus kaanetas veekogud väga turvaliseks ja meil oli paks härmatis ja õrn lumekiht. Tänavu on lumevaba lausjää siin piirkonnas ja see lühendab hooaega ikka kuu võrra," lausus Pühajärve matkajuht Imre Arro.

Päästeamet rõhutab, et alates laupäevast ei tohi Lõuna-Eestis siseveekogude jää peale enam minna.