Salman Rushdie: tehisaru ohustab ainult ebaoriginaalseid kirjanikke

Rushdie kirjutas Prantsuse kirjandusajakirjas La Nouvelle Revue Française's (NRF), kuidas ta pani ChatGPT proovile ülesandega kirjutada 200 sõna tema stiilis.

Tulemus oli "hunnik mõttetust".

"Mitte ükski lugeja, kes on lugenud kas või ühe minu lehekülje, ei arvaks, et mina olen selle autor. Päris julgustav," leiab Rushdie.

"Saatanlike salmide" ja "Kesköö laste" autori arvates on AI kirjutamistööriistad ohuks lihtsamat sorti kirjandusele.

"Probleem on aga selles, et need olendid (AI tööriistad) õpivad väga kiiresti," tõdeb ta ja lisab, et muretsema peaksid need, kes kirjutavad põnevikke ja ulmet, sest seal on originaalsus vähemtähtis.

Suurim oht ähvardab aga stsenariste nii filmi- kui televisiooni vallas.

"Kui arvestada, et Hollywood teeb kogu aeg sama filmi uusi versioone, siis nende stsenaariumide loomiseks saab küll tehisaru kasutada," rääkis Rushdie.