Schumeri sõnul kritiseeris ta Netanyahut Iisraeli päästmiseks

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles hiljuti, et Iisraelis peavad toimuma uued valimised ning kritiseeris peaminister Benjamin Netanyahut. Kriitikud leidsid siis, et Schumer sekkub teise riigi siseasjadesse, kuid Schumer ütles intervjuus ajalehele The Wall Street Journal, et mõistis Netanyahu hukka Iisraeli päästmiseks.

Schumer kritiseeris Netanyahut ja tema valitsust kahe riigi lahendusest loobumise pärast, nimetades seda tõsiseks veaks. Schumeri sõnul juhindub Netanyahu otsuste tegemisel oma parempopulistlike koalitsioonipartnerite soovidest. Ta leidis siis, et Iisraelis peavad toimuma uued valimised.

Schumer rääkis, et töötas kaks kuud selle kõne sõnastuse kallal, ta eeldas, et see jutt raputab Washingtoni ning USA juudi kogukonda.

"Oli palju mõtteid peas. Kas see on Iisraeli ja USA-Iisraeli suhete jaoks õige asi teha. Ja mida rohkem ma selle peale mõtlesin, seda enam olin ma veendunud, et see pole mitte ainult õige, vaid ma ei saaks endaga elada, kui ma seda ei tee," rääkis Schumer.

Schumer pidas oma vastuolulise kõne eelmisel nädalal. Iisraeli ja Hamasi konflikt lõhestab praegu aga demokraatlikku parteid. Mitmed demokraatide poliitikud leiavad, et Iisrael peab oma praegust kurssi muutmas, kuna Gazas hukkub liiga palju tsiviilisikuid.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et kuigi Schumer eeldab, et ta päästab Iisraeli, siis mõned kriitikud leiavad hoopis, et Schumer kahjustab juudiriiki. Ka mõned USA juudi organisatsioonid leidsid, et Schumer sekkub keset sõda demokraatliku liitlase sisepoliitikasse.

Netanyahu lükkas kohe Schumeri üleskutse uute valimiste korraldamiseks tagasi. Netanyahu ei plaanigi enne sõja lõppu erakorralisi valimisi korraldada, leides, et see piiraks Iisraeli võimekust võidelda Hamasi vastu.

Schumer rääkis, et pidas kõne, kuna leidis, et Netanyahu ja tema parempoolsete liitlaste poliitika vähendab Ameerika ühiskonna toetust Iisraelile. Ta ütles, et Iisraelit saab ka siis armastada, kui isegi ei nõustuta Netanyahu ja tema valitsuse tegevusega.

Iisrael on pikka aega nautinud USA kongressis parteideülest toetust. Schumer muretseb nüüd, et selline kahepoolne toetus võib kaduda ja see ohustab Iisraeli olemasolu.

"See ajendas mind. Kui Iisraelist saab paariariik, siis ma ei tea, kas see suudab ellu jääda," rääkis Schumer.

Juba praegu nõuavad vasakpoolsed aktivistid relvarahu kehtestamist ja nõuavad veel, et USA lõpetaks Iisraelile sõjalise abi andmise või kehtestaks sellele tingimused. Kongressis pole endiselt Iisraeli abipaketti vastu võetud, kuigi senat kiitis eelmisel kuul heaks 95 miljardi dollari suuruse abi Iisraelile, Ukrainale ja Taiwanile. Schumer ütles, et keskendub nüüd sellele, et see eelnõu saaks ka esindajatekoja poolse heakskiidu.

Schumer ütles veel, et teadis, et tema kõne ei lähe mõne vasakpoolse jaoks piisavalt kaugele, samas võib ärritada parempoolseid.

Vabariiklased näevad siiski asja teises valguses ja avaldasid kohe Netanyahule toetust. Nad kasutasid Schumeri kõnet ära, et näidata, et vabariiklaste partei on Iisraeli-meelne partei.

"Meie demokraatidest kolleegidel pole Netanyahu-vastast probleemi. Neil on Iisraeli-vastane probleem," rääkis senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump läks aga nii kaugele, et ütles, et Schumeri kõne näitas, et Schumer ja teised demokraadid vihkavad Iisraeli. Trump ütles, et iga juut, kes hääletab demokraatide poolt, vihkab oma religiooni. Schumer nimetas seejärel Trumpi kommentaare antisemiitlikeks ja ütles, et pidas kõne just seetõttu, et hoolib Iisraelist ja selle tulevikust.

Schumeri kõne tekitas segadust ka USA juudikogukonnas ning Schumer suhtles hiljuti riigi peamiste juudiorganisatsioonide juhtidega. Pärast seda tegi selle grupi juht avalduse, milles leiti, et ollakse endiselt mures, et USA poliitik ütleb oma demokraatlikule liitlasele ette, millal tuleb valimisi läbi viia. Mõned grupi liikmesorganisatsioonid distantseerusid end sellest avaldusest ja leidsid, et see avaldus oli liiga karm, vahendas The Wall Street Journal.

"See on Ameerika juutide jaoks poliitiliselt keeruline aeg," ütles New Yorgis ja Jeruusalemmas tegutseva mõttekoja Shalom Hartman Institute juht Yehuda Kurtzer.

Kurtzeri sõnul toetab enamik Ameerika juute endiselt Iisraeli ja sõda, kuid kasvavad erimeelsused strateegia ja sõja nii pika venimise osas. Kurtzeri sõnul üritavad vabariiklased nüüd olukorda ära kasutada.

"Vabariiklaste partei üritab end positsioneerida Iisraeli-meelse parteina, sel viisil, mis ei peegelda poliitilist tegelikkust. Demokraatlik partei on endiselt Iisraeli-meelne partei," rääkis Kurtzer.