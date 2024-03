Macron astus esimese sammu uue Euroopa erakonna loomiseks

Moodustatud liikumine Uued Eurooplased (New Europeans) koondab 22 eurosaadikut, 314 EL-i liikmesriikide parlamendisaadikut ja neljas valitsuses esindatud erakondi. Lisaks Macronile on ühenduse teisteks võtmeisikuteks Sloveenia peaminister Robert Golob, taanlane Bergur Løkke Rasmussen ning Rumeenia eurosaadik Dacian Ciolos. Ühendusega on liitunud ka Poola valitsusse kuuluv erakond Poola 2050.

"Me tahame veenda igaüht liituma ühe erakonnaga. Sõnum on see, et me oleme ühinemas ja see muudab meid tugevamaks," ütles Prantsuse eurosaadik Gilles Boyer Politicole.

Samas suhtuvad osad Euroopa liberaalid algatusse umbusuga. Euroopa Parlamendi liberaalsesse fraktsiooni Renew Europe kuulub 102 saadikut, kes jagunevad kolme gruppi: Liberaalide ja Demokraatide Liidu Euroopa Eest (ALDE) liikmed, väikese tsentristliku Euroopa Demokraatliku Partei (EDP) liikmed ning Euroopa erakondliku kuuluvuseta saadikud nagu Renew suurim erakond, Macroni enda Renaissance.

Valimistel ennustatakse liberaalide viiendiku kohtade kaotust ning nende killustatus võib süvendada probleeme, kirjutab Politico.

Uued Eurooplased pole veel ennast Euroopa erakonnaks registreerinud, kuid nad võivad antud sammu lähitulevikus astuda.

"Arvan, et oleks tõhusam, kui töötaksime koos Euroopa erakonnana," ütles Ciolos.

Euroopa Parlamendi valimistel on liberaalidel kolm esinumbrit, kellest igaüks esindab ühte kolmest liberaalide katusorganisatsioonist.

Samas pole kõik ühinemise ideest vaimustunud, ütles üks anonüümseks jääda soovinud Uute Eurooplaste esindaja. Eriti suur vastumeelsus on selles küsimuses ideoloogiliselt parempoolsematel ALDE liikmetel. ALDE on seni olnud suuresti pikaaegse Hollandi peaministri Mark Rutte mõju all.

"Mul pole sellest aimugi. See pole poliitiline erakond, see on MTÜ moodi asi. Ma tegelen oma asjadega," ütles Bulgaaria eurosaadik ja ALDE kaasjuht Ilhan Kyuchyuk.

Samuti oli uudisest üllatunud Prantsusmaal Macroni koalitsiooni kuuluva, kui Euroopa tasemel EDP liikmest erakonna Modem esindaja.

"Kui tahate usaldust tekitada, siis te peaksite looma õiged tingimused üksteise usaldamiseks," ütles Modemi eurosaadik Marie-Pierre Vedrenne.

Macroni uue üleeuroopalise ühenduse loomise ettevalmistamisega tegeles aktiivselt endine Renew fraktsiooni juht Euroopa Parlamendis Stéphane Séjourné, kellest sai jaanuaris Prantsuse välisminister. Séjourné hakkab täitma Uute Eurooplaste peasekretäri rolli.

Üheks uue Euroopa erakonna võimaliku loomise ettevalmistamise põhjuseks on asjaolu, et ühtegi Euroopa erakonda mittekuuluv Renaissance on seni jäänud ilma miljonitest eurodest Euroopa Parlamendi rahastusest.

"Viis aastat järjest [pärast viimaseid Euroopa Parlamendi valimisi] oli see sobiv, sest see võimaldas meil omada rohkem vabadust, kui pärast suve on aeg rääkida tõelise Euroopa erakonna staatusest," ütles Macroni edasistest plaanidest üks anonüümseks jääda soovinud Uute Eurooplaste liige.