Kallas teatab erakonnale uue justiitsministri nime nädalavahetuse jooksul

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et teeb erakonna juhatuse liikmetele uue justiitsministri nime teatavaks nädalavahetuse jooksul. Reformierakonna juhatus koguneb laupäeval.

Kallas kinnitas Brüsselis ERR-ile, et justiitsministri kandidaat on olemas ja tal on juriidiline kõrgharidus.

"Kõigepealt räägime omadega Reformierakonna juhatuses ja siis teeme selle avalikuks ka. Nii kiiresti kui võimalik. See on selle nädalavahetuse jooksul," lausus Kallas.

Reformierakonna juhatus koguneb laupäeval kell 11.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles sel nädalal, et peaminister Kaja Kallas käib avalikkusele uue justiitsministri nime välja ilmselt järgmisel nädalal ning uus minister saab riigikogu ees ametivande anda ülejärgmisel nädalal.

Justiitsminister Kalle Laanet (RE) otsustas laupäeval pärast peaminister Kaja Kallasega rääkimist meedias ilmunud uudiste valguses tagasi astuda.

Kalle Laanet on teatanud, et läheb tööle riigikokku, kuhu ta Hiiu-, Lääne-, ja Saaremaa valimisringkonnast 4347 häälega valiti. Selle tõttu peab riigikogust lahkuma Urve Tiidus.