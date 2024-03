Eesti ettevõtjad vaatavad aina rohkem Saksamaa turgude poole

Kui Eesti kaupade eksport meie peamistele sihtturgudele Skandinaavias on kahanenud, siis Saksamaal seda vaatamata majanduslangusele juhtunud ei ole. Suur turg on Eesti ettevõtjatele atraktiivne puidusektorist IT-ettevõtete ja toidutööstuseni välja.

Saksamaa on Eesti ettevõtete jaoks praegu viies eksporditurg. Euroopa suurimas riigis jala ukse vahele saamise vastu on meie ettevõtetel alati huvi olnud.

"Hea meel on sellest, et kui paljudel turgudel on keerulised ajad, siis Saksamaa ekspordimaht võrreldes aasta varasemaga on jäänud samaks," ütles Eesti Berliini saatkonna majandusdiplomaat Roomet Sõrmus.

Suurima mahuga on puidusektor. Puitmajade tootja Matek näeb Saksamaal potentsiaali kõigepealt vanade korrusmajade tehaselisel renoveerimisel, aga töös on neil seal ka moodullasteaedade ja kortermajade ehitusi.

"Saksamaa on meie jaoks kõige olulisem turg praegu. Kui me siiani oleme toimetanud põhiliselt Skandinaavias, kus turumahud on oluliselt kukkunud, siis Saksamaa on suuresti kompenseerinud neid ärakukkunud mahte. Me oleme mitte veel päris seal oma mahtudega, kus me olla tahaksime, aga see on pidevalt kasvav ja arenev," lausus Mateki tegevdirektor Sven Mats.

Berliini tänavail vuravad ringi Bolti autod ja tõukerattad. Eesti IT-lahendused on teema, mille vastu Saksamaal huvi valitseb.

"Meie digitaalne kuvand, meie digiedu, meie e-valitsus, see on midagi väga erilist ja see on teema, kus sakslased tunnevad meie vastu siirast ja suurt huvi," lausus Sõrmus.

Aga Eesti kaupu võib leida ka ootamatumatest kohtadest, näiteks toidupoest. Näiteks on Eesti kohuke saanud saksapärase kuue ja kannab nime quark riegel.

Riiast pärit Saksamaal elav Robert Morgunov otsustas sakslased oma lapsepõlvemaiust sööma harjutada ja partneriks sai talle seejuures Saaremaa DeliFood. Tõsi, Eesti päritolust annab aimu vaid riigi tähis pakendil, saksapäraseks on sätitud nii väljanägemist kui ka maitset.

"Toode on väga maitsev ja Saksa inimesed juba peaaegu teavad seda, nad ostavad seda korduvalt nii et meie oleme õnnelikud ja nemad on õnnelikud. Kui nad seda hammustavad, siis on otsus praktiliselt tehtud," lausus Quarkwerki asutaja ja juht Robert Morgunov.

Saaremaa kohukesed on jõudnud 2800 kauplusesse üle Saksamaa, nii ökopoodidesse kui ka tavakauplustesse.