Analüütik: ekspordi kiiret taastumist ei tule

Eesti eksport oli veebruaris aastatagusega võrreldes endiselt selges miinuses. Analüütik Mihkel Nestori sõnul on mõnes sektoris olnud kasvu, kuid kiiret taastumist oodata ei ole.

Statistikaamet avaldas, et veebruaris eksporditi Eestist 1,3 miljardi euro väärtuses kaupu ehk eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15 protsenti vähem. Import vähenes 10 protsenti 1,5 miljardi euroni.

Kui aga võrrelda varasemate kuudega, on eksport paar kuud püsinud paigal.

Eesti ettevõtted ekspordivad endiselt peamiselt Skandinaaviasse, seejuures 16 protsenti kogu Eesti ekspordist läheb Soome.

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on märke, et hullem on möödas, kuid taastumine ei saa olema kiire.

"Mõnes valdkonnas on isegi väikest kasvu näha, aga siit ei tule kindlasti kiiret taastumist. Põhjamaade turud, mis selle suure languse põhjustasid, ega seal ei ole kiiret ehitusturu taastumist näha. Soomes anti jaanuaris välja 300 ehitusluba. Sellisedeid numbreid ei ole seal kunagi juhtunud. Sisuliselt ehitustegevus on peatunud. Selline suurem taastumine sellel aastal ei sünni," rääkis Nestor.