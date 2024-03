Läti peaprokuratuur algatas kriminaalmenetluse Karinši lendude asjus

Peaprokuratuur uuris lennuteenuste kasutamist ekspeaministri tööreiside ajal.

Peaprokuratuur ei vaidle vastu sellele, et kõrgemate riigiametnike ametiülesannete täitmisel võib ette tulla olukordi, kus töölähetuse tagamiseks on vaja kasutada erilende.

Samas puudub hetkel lepingulise lennutransporditeenuse kasutamist reguleeriv regulatiivne raamistik, mis on toonud kaasa ministrite kabineti eeskirjade punkti "Tööreisidega seotud kulutuste hüvitamise kord" kohaldamisala põhjendamatu laienemise ning vastuolu riigi raha ja vara raiskamise tõkestamise seaduse põhimõtetega, märgib prokuratuur.

See säte näeb ette, et peaministrile hüvitatakse kõikide transpordiliikide puhul sõidukulud vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui äriklassi piletihind või selle ekvivalent.

Audit näitas, et aastatel 2021–2023 kulutati erilendudele suuremaid summasid, kui reisibüroodega lendude korraldamise lepingud ette nägid.

Jõuti järeldusele, et riigikantselei keeldumine riigihankemenetluse korraldamisest töölähetuste osutamiseks, hoolimata asjaolust, et prognoositav lepinguhind ületab tõenäoliselt sätestatud piirmäärasid, on sätestatud erandi põhjendamatu kohaldamine.

Prokurör tegi riigikantseleile ülesandeks töötada kuue kuu jooksul välja normatiivne raamistik, mis sätestab tingimused lepinguliste erireisiteenuste võimalikuks ostmiseks töölähetusteks, sealhulgas reisideks.

Kohtueelne kriminaalmenetlus on usaldatud KNAB-ile ning praegu algatatakse kriminaalasi asjaolude, mitte konkreetsete isikute suhtes, kinnitas prokuratuur.

KNAB sai sel kuul peaprokuratuurilt kriminaalasja materjalid kohtueelse uurimise läbiviimiseks.