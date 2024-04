ERR Lätis: mitu skandaali valitsuse vahetuseni ilmselt ei vii

Läti riigikontroll leiab, et endise peaministri Krišjanis Karinši välisvisiitideks kalleid eralennukeid rentides on kasutatud ebaseaduslikult suurtes summades riigi raha. Kuigi prokuratuur konkreetseid süüdlasi alles otsib, on Air Karinši nime kandev skandaal lõpetanud lõunanaabrite pikaaegse valitsusjuhi tipp-poliitiku karjääri. "Välisilm" uuris, mis Läti poliitikas edasi saab.

Läti kindlakäelise ja ka populaarse peaministri aeg suures poliitikas on väga äkki ümber saamas. Märtsi lõpus teatas Karinš välisministri ametist loobumisest.

Karinš ütles 15. aprillil populaarses raadiosaates "Ristteel", et tema ei näe endal mingit süüd, ta teenis oma riiki hästi, visiidid olid vajalikud ja teda eralennukite hinnast ei teavitatud.

Kes otsustas kasutada peaministri ja ta delegatsiooni välisvisiitideks kalleid eralennukeid ja kes otsustas need arved maksta, lubab peaprokurör Juris Stukans kindlasti välja selgitada.

Riigikontroll leidis, et 221 000 eurot Läti riigi raha on kasutatud ebaseaduslikult ja 323 600 eurot Euroopa maksumaksjate raha ebaefektiivselt. Konkreetseid vastutajaid või süüdlasi ei õnnestunud riigikontrollil välja selgitada. Riigikantselei on riigikontrolli otsuse vaidlustanud.

Kokku kasutasid Karinš ja ta delegatsioon eralennukeid 36 korda, lennates kokku 1,3 miljoni euro eest.

"Meil on probleemid, mida peame, nagu ka teised parteid, lahendama. Meil olid probleemid erakonna bürooga. Kuid nüüd on meil uus peasekretär, vahetasime välja osa töötajaid. Suurem osa Euroopa valitsustest kasutab selliseid tellimuslende. Nagu olen aru saanud, on nii toiminud ka Eesti praegune ja endine peaminister," ütles Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni aseesimees Ainars Latkovskis.

Sellist olukorda pole Lätis varem olnud, et peaministriparteid raputab lausa mitu kriisi korraga. Ja tegu pole poliitiliste jõudude omavahelise kemplemise või kellegi kättemaksuga, vaid ka õiguskaitseorganid on leidnud, et siin on teatavaid rikkumisi. Aga ometi, kogu riigis suure poliitilise skandaali või valitsuse vahetuseni olukord ilmselt ei vii.

Kõik uurivad – prokuratuur, korruptsioonitõrjebüroo, riigikontroll, peaminister on algatanud teenistusliku juurdluse ja tagandanud uurimise ajaks ametist riigisekretär Janis Citskovskise.

"Olen olnud nii kaua poliitikas, et tean päris hästi, mida tähendab poliitiline kriis. See puhkeb siis, kui tekivad erimeelsused või osa inimesi lahkub. Praegu pole selleks mingit põhjust. Toimuvad vaid välised rünnakud, aga need ei vii sisemise lagunemiseni," ütles Latkovskis.

Peaministriparteid Ühtsus räsib ka ümbrikupalga skandaal. Korruptsioonitõrjebüroo uurib, kas on alust endise büroojuhi väidetel, et Ühtsuse büroos maksti ümbrikupalka.

"Mu isa Normunds Orleans andis rikkumistest esialgu teada nii partei Ühtsus kui ka parteiühenduse Uus Ühtsus juhtidele. Kuid sellele ei järgnenud midagi," ütles õigusnõustaja Karlis Orleans.

Lennuskandaal võib olla Krišjanis Karinši endiste koalitsioonipartnerite ja nüüd opositsiooni jäetud Ühinenud Nimekirja kättemaks.

"Päevavalgele on tulnud täiesti pretsedenditu olukord. Riigi rahaga on ümber käidud nii nagu enda omaga. Täielikult on eiratud seadusi. Arvestamata on jäetud ka neid seadusepunkte, mis kohustavad tulemuseni jõudma võimalikult väiksemate kuludega. Otstarbekalt," ütles Läti seimi sekretär Edvards Smiltens.

Uurimine võib võtta aega, europarlamendi valimised lähenevad aga kiiremini ja rahvas saab öelda, mida nad arvavad. Krišjanis Karinš on kandidaatide seas. Uus Ühtsus on aga populaarsuse edetabelis kokkunud esikohalt kolmandaks. Ja keegi ei oska öelda, miks juristidest ümbritsetud riigi tipud rikkusid ise seadusi, kui neil endil oli võimalik neid muuta.