Karis: Ukraina süüdistamine Moskva rünnakus on küüniline

Eesti presidendi Alar Karise sõnul on küüniline Venemaa-poolne süüdistus, et reedese terrorirünnaku taga võivad olla Ukraina ja lääneriigid.

Karis märkis sotsiaalmeedias tehtud postituses, et Eesti mõistab karmilt hukka igasuguse terrori.

"Hukkunutega terrorirünnak Crocus City kontserdimajas Moskvas oli õudustäratav oma julmuses," ütles Karis.

Karise sõnul ei peaks Venemaa aga süüdistama rünnakus Ukrainat ja lääneriike.

"See on küüniline, et Venemaa režiim on hakanud süüdistama lääneriike ja Ukrainat rünnakus osalemises," lausus ta.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et rünnak Moskva kontserdisaalile näitas selgelt, et Putini režiim on oma inimeste heaolu ja turvalisuse eest hoolitsemise asemel keskendunud naaberriikide vallutamisele ja hübriidoperatsioonide korraldamisele.

"See ei oleks esimene kord ajaloos, kus Putin Moskvas toimunud tsiviilohvritega rünnakuid oma sõjapoliitika õigustamiseks kasutab. Kahjuks on juba ka näha, et Kremli võimud püüavad siduda eilset rünnakut alusetult Ukrainaga," lausus ta.

Ukraina osalusele rünnakus on vihjanud nii FSB kui ka Venemaa juht Vladimir Putin. Rünnaku eest võttis vastutuse terrorirühmitus Islamiriik.

Terrorirünnakus Moskva äärelinnas hukkus üle 130 inimese.