Kaitseliit on välja töötamas oma ründedrooni standardit

Kaitseliit õpetab oma allüksusi droonisõjaks. Praegu on kasutusel väikesed vaatlusdroonid, aga tulevikus on plaanis välja töötada ka ründedrooni standard.

Kaitseliit on süstemaatiliselt drooniõppega tegelnud üle kahe aasta. Õppustel on kasutusel luure ja tulejuhtimise võimekusega droonid. Õpitakse ka tegutsemist olukorras, kui sa ise oled õhust nähtav.

Oma ründedrooni väljatöötamisest kaitseliitlane räägib vähe, kuid ülesande on kaitseväe juhataja andnud.

"Sellega tegeleb päris lai seltskond inimesi ja sellega me oleme jõudmas lõppfaasi," ütles Kaitseliidu mehitamata õhusõidukite koordinaator Aivar Hanniotti.

Ukraina kogemus näitab, et vastase segajad on takistav tegur, kuid ka droonide külge kinnitatava ründemoona mitmekesisus.

"Tihti ründedroonidel kasutatav laskemoon on ise kokku pandud kohalike pioneeride poolt. Sellega tekib päris palju riske isikkoosseisule," tõdes Hanniotti.

Droonioperaator Priit on 20 aastat Kaitseliidus olnud mees, keda tsiviilelukutse lendava binokliga kuidagi ei seo. Drooni opereerimise lõige keerulisem osa on regulatsioonid ja piirangud. Ka lahingus kasutuskõlblike droonide tootmine peaks tänapäeval toimuma Eestis.

"Kui me Eestis mitte midagi ei tooda, ei oska teha, siis sel juhul, kui peaksime siia oma saarekese peale lukku jääma, siis siin me ka istume. Me ei oska siis asju ka parandada, kui me neid ei oska toota," selgitas Priit.

Juhtimisega tuleb igaüks toime ja mida nooremalt alustad, seda parem. Riigikaitseõppes pakuks drooniõpe elavat vaheldust loengutele.

"Loengu kasutegur on pealegi 20 protsenti, teaduslikult tõestatud. Droonid on tulevikuteema. Venemaa sõda Ukrainas on seda juba näidanud, et droonindus on kõige suurema arenguhüppe teinud. See on võib-olla selle sõja reaktiivmootor," ütles Priit.

"Me tegeleme ka noorte koolitamisega. Pakume noortele käesoleval aastal võimalust tegeleda drooniralliga ja propageerida seda valdkonda laiemalt avalikkuses," rääkis Hanniotti.

Kaitseliit hankis eelmisel aastal väljaõppeks rohkem kui 100 multirootordrooni.