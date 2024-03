Kaitsevägi annab ajateenijatele üha rohkem drooni-väljaõpet

Ukraina sõjasündmused annavad olulist teavet ka selle kohta, mida on vaja ajateenijatele õpetada, tõdes 2. jalaväebrigaadi operatiivsektsiooni ülem, kolonelleitnant Madis Koosa.

"Praegu on lihtsam ajateenijale seletada, miks on vaja osata väga hästi maskeeruda, varjuda, kaevuda, kindlustada, saada aru miinidest, tuvastada miiniväljade asukoht, [osata käituda] sinna sattudes ja nii edasi. Sotsiaalmeedias on väga häid õppevideosid täis, seetõttu on meil läinud palju lihtsamaks. Võib-olla kõige suurem õppetund ajateenijale on just õhuvaatlusest varjumise olulisus ja kui me räägime 2. brigaadi ajateenijatest siis nemad on ka näinud muutust seoses liitlaste kohaloluga Võrus Taara linnakus. Nüüd on võimalik ka Lõuna-Eestis ajateenijatel [liitlastega] koostööd teha, varem oli see võimalus pigem 1. brigaadis," rääkis Koosa.

Kolonelleitnant ütles, et droonide kasutamine on uus valdkond ajateenijate väljaõppes.

"Esimest korda on ka jalaväeüksused saanud enda kasutusse droonid. See on jällegi üks Ukraina õppetund, et see peab olema nii madalal tasemel kui võimalik ja kui ma enne mainisin õhuvaatluse eest varjumist, mis ongi seotud sellega, et vastane kasutab palju droone ja me peame ka enda poolt ise õppima kasutama seda võimekust, et lisaks uutele kuulipildujatele ja tankitõrjerelvadele, mis on see aasta relvastusse jõudnud, on ka multirootor-droonid jalaväe tasemele välja – see on päris suur muutus väljaõppes."

Ajateenija, nooremseersant Jürgen Pill kirjeldas oma kogemust: "Tänapäeval on kõik sõjanduses läinud üle droonipõhiseks ja meile ongi nüüd õpetatud, kuidas siis metsas käituda, et jääda droonidele vähem nähtavaks ja kuidas end selle eest paremini varjata."