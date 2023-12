Kaitseliidu uus ülem arendaks mobiilset droonitõrjet

"Mis on viimasel ajal jutuks tulnud, kui refereerida Ukraina õppetunde, on droonitõrje. Ma olen ka varem välja öelnud, et see võiks olla järgmine etapp, kus me natuke mobiilsemaid meeskondi võiks tekitada. Need ei pea olema ilmtingimata sõjaväeplatvormidel (militaarsõidukitel – toim.), ehk saab kasutada neli korda neli tüüpi (nelikveolisi - toim.) masinaid, siin on vaja luua statsionaarne alus ja vähe tummisem kuulipildujameeskond, kes suudab [droone] tuvastada," rääkis Tamm laupäeval "Vikerhommikus". "Ja mis muutub siis kriitiliseks, on just nimelt sidelahendus, et kust saada infot, et mis suunas [droon] tuleb, mis kiirusega, et seda mõjutada seda," lisas kindral.

Kaitseliidu juht rääkis, et ukrainlased on efektiivselt üles ehitanud kihilise õhutõrje, mille abil nad suudavad päris hästi Venemaa tulistatud droone alla lasta, isegi siis, kui need tulevad parvedena

"See peaks olema üks osa sellest, milleks me peame valmis olema ja mida ka hakkame väljaõppesse kaasama," märkis kindral.

Lisaks tõi Tamm Ukraina kogemustele viidates välja kaitseliidu ülesannetena kriitiliste objektide kaitse ja juba Ussisõnade õppuse ajal harjutatud kontroll-läbipääsu punktide rajamise ning selliste võrgustike arendamise, kus inimesed saavad anda infot anomaaliatest või kahtlastest asjadest, mis puudutavad vaenlase tegevust.

"Ma arvan, see oleks kõik see, mida oleks vaja ukrainlastega rääkida ja aru saada, kuidas see asi töötab, kus ei tööta ja kus me saaksime seda enda võimete arendamisel läbi proovida, harjutada ja kohandada," märkis ta.

Kindralmajor Tamm võttis reedel Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud tseremoonial Kaitseliidu juhtimise üle selle seniselt ülemalt, kindralmajor Riho Ühtegilt.