Riia sadamasse tuleb uus reisiterminal

Läti Raadio teatas, et Riia sadamasse tuleb uus kaasaegne reisiterminal, mis suudab vastu võtta ligi 150 kruiisilaeva aastas.

Viimaste aastate jooksul on Riiat külastanud kruiisilaevade arv vähenenud. Siiski eeldab Läti, et riiki hakkab saabuma taas rohkem kruiisilaevu. Riia Ropaxi terminali juhatuse liige Julija Berzina ütles, et sadam vajab uut reisiterminali.

Berzina sõnul suunatakse praegu ligi 16 protsenti kruiisilaevadest Krievu saarel asuvasse kaubaterminali. Kaubaterminalis dokkimine ei soodusta aga seda, et reisijad tahaksid kunagi tulevikus Riiga naasta.

Eelmisel aastal saabus Riiga 90 kruiisilaeva, tänavu peaks tulema neid 60. Kruiisilaevade arv ei vähene ainult Riias, vaid kogu Läänemerel. Varem oli peamiseks tõmbepunktiks Peterburi linn, sõja tõttu langes see sihtkoht ära. See vähendas Läänemerel kruiisilaevade liiklust, seega leiab Riia, et linn vajab laevade meelitamiseks uut terminali.

Uue reisiterminali ehitus peaks algama 2026. aastal ja see peaks valmima 2028. aastal.