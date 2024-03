Putin süüdistas Moskva rünnakus islamiradikaale, kuid viitas taas Ukrainale

Venemaa autoritaarne valitseja Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et eelmisel nädalal Moskva lähedal üle 130 inimese elu nõudnud rünnaku kontserdisaalile panid toime radikaalsed islamistid.

"Me teame, et kuriteo panid toime radikaalsed islamistid, kelle ideoloogiaga on islamimaailm ise sajandeid võidelnud," ütles Putin televisioonis edastatud kohtumisel.

Ta kordas samas väidet, et ründajad olevat üritanud Ukrainasse põgeneda, ja küsis: miks?

"Muidugi tuleb vastata küsimusele, miks üritasid terroristid pärast kuriteo toimepanemist Ukrainasse minna? Kes neid seal ootas?" ütles Putin.

"On selge, et Kiievi režiimi toetajad ei taha olla terrori kaasosalised ja terrorismi sponsorid, kuid küsimusi on tõesti palju," jätkas diktaator, võrreldes ukrainlasi natsidega ja Vene piirialade tulistamist Moskva veresaunaga.

Putin kiitis ühtlasi Venemaa edu lahinguväljal, süüdistades Ukrainat tsiviilobjektide ründamises ning jättes mainimata Moskva enda massiivsed rünnakud tsiviiltaristu ja elurajoonide vastu.

Tema sõnul tuleb veel välja selgitada, kas radikaalsed ja terroristlikud islamiorganisatsioonid on tõesti huvitatud ründamast Venemaad, mis täna seisab süveneva Lähis-Ida konflikti õiglase lahenduse eest.

"Näeme, kuidas USA üritab erinevate kanalite kaudu veenda oma satelliite ja teisi maailma riike, et nende luure andmetel pole Moskva terrorirünnakul väidetavalt Kiievi jälgegi, et verise terrorirünnaku viisid läbi islami järgijad, Venemaal keelatud organisatsiooni ISIS liikmed," rääkis Kremli pealik.

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas esmaspäeval Moskvat rünnaku igasuguse ärakasutamise eest Ukraina vastu. Tema sõnul kavandas Islamiriik sama haru rünnakuid ka Prantsusmaal.

USA luureteenistused hoiatasid märtsi algul Moskvat nii avalikult kui eraviisiliselt suure terrorirünnaku ohust.