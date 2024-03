Terroriakt Moskvas: Kesk-Aasiast pärit võõrtöölised kardavad kättemaksu

Kõik terrorirünnaku kahtlusalused on Tadžikistani kodanikud ning nad määrati kuni 22. maini eeluurimisvanglasse. Tadžikistanist pärit võõrtöölised muretsevad nüüd Venemaal oma turvalisuse pärast.

Ka Kesk-Aasia riigid muretsevad Venemaal leviva võõraviha pärast. Kõrgõzstani välisministeeriumi ametnik ütles esmaspäeval, et Vene võimud viivad läbi terrorismivastaseid operatsioone ja seetõttu suurendavad Venemaale saabuvate ja sealt lahkuvate isikute kontrollimist.

Ametnik lisas, et Kõrgõzstani võimud teavitasid olukorrast ka Venemaal elavaid ja töötavaid Kõrgõzstani kodanikke, vahendas Rferl.

Vene inimõiguste kaitsja Valentina Tšupik ütles pühapäeval, et viimase 36 tunni jooksul laekus 1018 kaebust inimestelt, kes on pärit Kesk-Aasiast. Inimesed ütlesid, et politsei pidas nad ebaseaduslikult kinni.

"Politsei peksis mõnda vahistatut, osa saadeti Venemaalt välja," ütles Tšupik.

Ka Biškekis elav inimõiguste kaitsja Aziza Abdirasulova ütles, et Kesk-Aasiast pärit võõrtöölised on Venemaal üha suurema surve all.

Mitmed Kõrgõzstani kodanikud kinnitasid, et nad peeti Moskvasse saabumisel kinni ning viidi seejärel lennujaama arestikambrisse.

"Nad panid meid mingisse vanglasse. Meie küsimustele vahistamise põhjuste kohta nad ei vastanud. Meie dokumendid olid korras, aga esimest korda Moskvasse tulijatel Venemaale siseneda ei lubatud. Võimud võtsid meilt telefonid, nad sundisid meid mõnele paberile alla kirjutama," ütles üks kinnipeetud Kõrgõzstani kodanik.