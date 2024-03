Venemaal vahistati kaheksas Moskva terrorirünnakus kahtlustatav

Vahistatut kahtlustatakse ruumide üürimises terrorirünnaku korraldajaile. Ta on pärit Kõrgõzstanist, kuid tal on Venemaa kodakondsus.

Vahistatule kuulub kohvik Moskva külje all asuvas Krasnogorskis, kus rünnak toimus. Teda kahtlustatakse ruumide üürimises terrorirünnaku korraldajaile.

Kahtlusalune on pärit Kõrgõzstanist, kuid tal on Venemaa kodakondsus. Varasemad vahistatud on Tadžikistani kodanikud.

Terrorirünnakus Moskva kontserdimajale hukkus vähemalt 139 inimest.