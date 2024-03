Moskva kontserdimaja rünnakus hukkunute arv tõusis 137 inimeseni

Moskvas asuvas kontserdimajas toimus reedel tulistamine. Pühapäeva pärastlõuna seisuga on hukkunute arv vähemalt 137, nende seas on ka lapsi. Haiglas on üle 100 inimese. Rünnaku võttis omaks islamistlik terroriorganisatsioon ISIS. Putini sõnul on kõik ründajad kinni peetud.

- Hukkunute arv tõusis 137 inimeseni;

- Putin: kõik ründajad on leitud ja kinni peetud;

- Islamiriik tunnistas Moskva relvarünnaku omaks;

- Vene siseministeerium: ükski ründajatest polnud Vene kodanik;

- Vene eriolukordade ministeerium avaldas 29 rünnakuohvri nimed;

- Kell 5 oli kohalike võimude teatel põleng kontserdipaigas suuresti kustutatud;

- Moskva kontserdimajas toimus tulistamine, hukkus kümneid inimesi;

- USA: praegu ei viita miski Ukraina seotusele Moskva rünnakuga;

- Sobjanin tühistas kõik nädalavahetuse avalikud üritused Moskvas.

Hukkunute arv tõusis 137 inimeseni

Vene uurijad teatasid pühapäeval, et reedel Moskva kontserdimajas toimunud tulistamises ja tulekahjus hukkunute arv kerkis nelja võrra 137 inimeseni.

"Sündmuskohalt on leitud 137 inimese surnukehad, neist kolm olid lapsed," seisis föderaalse juurdluskomitee avalduses.

Siiani on tuvastatud 62 surnukeha.

Uurijate sõnul leidsid nad rünnakupaigast relvi ja laskemoona.

Komitee lisas, et relvi ja laskemoona leiti nii hoonest kui ka autost, mida arvatavad tulistajad kasutasid sündmuskohalt põgenemiseks.

Komitee ütles varem, et päästeteenistused jätkavad inimeste otsimist rusude alt ja see tähendab, et hukkunute arv kasvab.

Venemaa Moskva piirkonna eriolukordade ministeeriumi peakontori teatel on vigastatuid umbes 150.

Siseministeerium: ükski neljast ründajast pole Vene kodanik

Kõik neli kinni peetud ründajat on välismaa kodanikud, teatas Venemaa siseministeerium laupäeval.

Islamiriik teatas varem, et neli ründajat olid nende võitlejad ning rünnaku ajendiks oli käimasolev sõda Islamiriigi ja anti-islami riikide vahel.

Venemaa pole Islamiriigi väiteid kommenteerinud, USA on öelnud, et Islamiriigi osalus rünnakus tundub usutav.

USA luureametnik ütles Reutersile, et USA-l on luureandmed, mis kinnitavad, et Moskva rünnaku taga oli Islamiriik. Sama väitis ka USA telekanal CBS.

Zelenski: Putin otsib viise, kuidas süüd Ukrainale nihutada

Venemaa juht Vladimir Putin otsib viise, kuidas nihutada Moskva terroriakti süü Ukrainale, ütles laupäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul oli see oodatav, et Putin oli ööpäeva vait ning hakkas siis Ukrainat süüdistama. Ta lisas, et need sajad tuhanded terroristid, kes on saadetud Ukrainasse võitlema ja surema, suudaksid kindlasti terrorirünnakud Venemaal ära hoida.

Vene eriolukordade ministeerium avaldas 29 rünnakuohvri nimed

Venemaa eriolukordade ministeerium avaldas laupäeval 29 rünnakuohvri nimed 133-st, kes reede õhtul surma said.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov ütles laupäeva õhtul, et tuvastatud on 50 hukkunu isik.

Ta teatas, et päästetööd on terrorirünnaku paigas Crocus City Halli kontserdisaali rusudes lõppenud, kuid võimalike ohvrite otsimist jätkatakse.

Tulekahju suudeti lõpuks kustutada

Vene meedia teatel suudeti tulekahju kontserdimajas laupäeva õhtul lõplikult kustutada. Tulekahju kustutamiseks kasutati ka helikoptereid, mis kasutasid kustutustöödel umbes 160 tonni vett.

Kontserdimaja oli tules nii väljast kui seest, uurijate sõnul süütasid ründajad tulekahju süütevedelikuga. Kontserdimaja katus langes sisse.

Putin: kõik ründajad on leitud ja kinni peetud

Kõik neli reedeses terrorirünnakus otseselt osalenut on leitud ja kinni peetud, ütles Venemaa juht Vladimir Putin, lisades, et kokku on kinni peetud 11 inimest.

Putin kordas varem FSB poolt öeldut, et ründajad proovisid Ukraina poole põgeneda ning et esialgse info järgi valmistati neile ette "akent" Ukraina piiri ületamiseks Ta lisas, et rünnaku tellija saab karistatud.

Putini sõnul on karmistatud julgeolekumeetmeid ning ta nimetas juhtunut barbaarseks terrorirünnakuks.

Rahvasaadik: ründajatel olid kaasas Tadžikistani passid

Venemaa rahvasaadik Alekander Khinštein ütles, et ründajad olid sündmuspaigalt põgenenud Renault autoga, mis peatati reede õhtul politsei poolt Brjanski rajoonis, umbes 340 kilomeetrit Moskvast edelas. Tema sõnul toimus tagaajamine, sest auto ei reageerinud peatumismärguandele.

Khinšteini sõnul leiti autost püstol ning automaatrelva salv, lisaks Tadžikistani passid.

Meedia: FSB üritab Ukrainat seostada Moskva rünnakuga

Islamiriik võttis rühmitusega seotud uudisteagentuuri kaudu vastutuse Crocuse kontserdihalli rünnaku eest reede hilisõhtul Telegrami postituses, milles nad väitsid, et tulistajatel õnnestus põgeneda. USA ametnik ütles, et Washingtonil on Islamiriigi väidet kinnitavad luureandmed

The Guardian kirjutas laupäeval, et juba on märke, et Moskva üritab Ukrainat rünnakus süüdistada. Ilma tõendeid esitamata osutas FSB näpuga Kiievi poole, öeldes, et relvastatud isikud arreteeriti Ukrainasse sisenemisel. "Neil oli kontakte Ukraina poolel," seisis FSB avalduses.

Zelenski nõunik eitab kategoooriliselt Ukraina seost Moskva rünnakuga

Kiiev lükkas laupäeval tagasi Venemaa väite, et Ukraina on seotud Moskva kontserdimajas vähemalt 115 inimese elu nõudnud rünnakuga.

"Vene eriteenistuste Ukrainat puudutav versioon on absoluutselt alusetu ja absurdne," ütles Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak.

Ukraina seotust eitas ka Ukraina kaitseministeeriumi luureosakonna juht Andri Jusov. "See on Vene eriteenistuste järjekordne vale, millel pole tegelikkusega midagi pistmist," lausus ta.

"Kohe kindlasti ei olnud Ukraina selle terrorirünnakuga seotud. Ukraina kaitseb oma suveräänsust Vene sissetungijate vastu, vabastades oma territooriumi ja võideldes okupantide armeega ja sõjaliste sihtmärkidega, mitte tsiviilisikutega," lisas ta.

Võimalikule seosele Ukrainaga on viidanud ka mõned Vene seadusandjad ning ekspresident Dmitri Medvedev. Oma väiteid keegi tõendanud ei ole.

Kreml: Putinile on öeldud, et 11 kahtlusalust on kinni peetud

Venemaa riigimeedia RIA postitas oma Telegrami kanalile Kremlile viidates, et "FSB juht teatas Putinile 11 inimese kinnipidamisest, sealhulgas kõigi nelja terroristi, kes olid otseselt seotud Crocuse terrorirünnakuga."

Varem teatas Vene meedia duuma seadusandja Aleksander Hinšteini Telegrami sõnumile viidates, et Venemaal Brjanski oblastis peeti kinni kaks inimest.

Reuters: Islamiriik on Putinit kritiseerinud varemgi

Reutersi teatel kirjeldatakse ISIS-K rünnakut Venemaal kui dramaatilist eskalatsiooni. Eksperdid on öelnud, et rühmitus on viimastel aastatel olnud Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu.

Putin muutis Süüria kodusõja käiku, kui sekkus sellesse 2015. aastal, toetades president Bashar al-Assadi opositsiooni ja oli Islamiriigi vastu.

Colin Clarke Washingtonis asuvast uurimisrühmast Soufan Center ütles: "ISIS-K on viimased kaks aastat keskendunud Venemaale, kritiseerides sageli Putinit oma propagandas."

ISIS-K tähendab Islamiriik Khorasani. Reutersi andmetel sai rühmitus oma nime piirkonna järgi, mis hõlmas osa Iraanist, Türkmenistanist ja Afganistanist, ning tekkis Ida-Afganistanis 2014. aasta lõpus. Seal on ka ISIS-e Kaukaasia haru.

Laiem rühmitus Islamiriik on korraldanud ohvriterohkeid rünnakud Lähis-Idas, Afganistanis, Pakistanis, Iraanis, Euroopas, Filipiinidel ja Sri Lankal.

Moskva tervishoiuministeeriumi teatel sai rünnakus vigastada 145 inimest

Kontserdimaja rünnakus vigastatute arv on tõusnud 145-le, neist 60 on raskes seisundis, teatas Moskva piirkonna tervishoiuministeerium.

Moskva kuberner: põleng kontserdipaigas on suuresti kustutatud

Põleng Venemaa pealinna kontserdimajas on suures osas kustutatud, ütles Moskva oblasti kuberner ööl vastu laupäeva.

"Jätkuvalt on mõned tuletaskud, ent enamasti on tuli kustutatud. Päästjatel oli võimalus siseneda saali," vahendas BNS kuberner Andrei Vorobjovi teadet Telegramis.

Islamiriik tunnistas Moskva relvarünnaku omaks

Rahvusvaheline islamistlik terroriorganisatsioon Islamiriik (ISIS) tunnistas reede õhtul omaks relvarünnaku Moskva kontserdisaalis. ISIS-e võitlejad "ründasid suurt kogunemist... Vene pealinna Moskva eeslinnas", teatas rühmitus oma Telegrami kontol.

Islamiriigi avalduse kohaselt naasid ründajad turvaliselt oma baasidesse. Laupäeva pärastlõunal avaldas Islamiriik foto terrorirünnakus väidetavatest osalejatest.

Venemaa rahvuskaardi teatel on nad sündmuskohal ja rünnaku toimepanijaid otsitakse.

Võimude andmete kohaselt avasid relvastatud isikud tule rokk-kontserdi eel Moskva eeslinnas, kus asuvas Krookuse kontserdimajas puhkes ka ulatuslik põleng.

Uudisteagentuuri RIA Novosti sündmuskohal viibinud ajakirjanik ütles, et kaitsevärvi riietuses ründajad sisenesid hoonesse, avasid tule ning panid plahvatama granaadi või süütepommi.

Võimud ütlesid, et juhtunuga seoses alustati juurdlust terrorirünnaku paragrahvi alusel. Samuti hoitakse Vladimir Putinit asjadega pidevalt kursis, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov viitega autoritaarsele riigipeale.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles varem, et tema riigil ei ole mingit pistmist rünnakuga.

Samuti eitas igasugust seost rünnakuga leegion Venemaa Vabadus, mille võitlejad kuuluvad Ukraina relvajõudude koosseisu. Leegion süüdistas Vene julgeolekujõude rünnaku kavandamises.

Ka Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus näeb rünnaku taga Vene võimude kätt, süüdistades otsesõnu Venemaa eriteenistusi ohvriterohke rünnaku kavandamises.

"Terrorirünnak Moskvas oli Putini korraldustel Vene eriteenistuste kavandatud ja tahtlik provokatsioon," kirjutas peavalitsus Telegrami kontol.

Luureandmete kohaselt on rünnaku eesmärk "täiendavalt eskaleerida ja laiendada sõda" Ukrainaga.

Moskva kontserdimajas toimus tulistamine, hukkus kümneid inimesi

Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 60 inimest ja vigastada sai üle 100 inimese, teatas Venemaa uudisteagentuur TASS.

Sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri RIA Novosti korrespondent väitis, et kolm meest tungisid kontserdimaja alumisele korrusele ja avasid siis automaatidest tule. Pärast seda viskasid nad hoonesse granaadi ning siis puhkes tulekahju.

Uudisteagentuuri Interfaxi andmetel oli relvastatud mehi viis. Pealtnägijate sõnul olid nad militaarriietes ning kandsid seljakotte, kus olid süütepudelid. Osa ründajatest, väidetavalt neli, suutis peale rünnakut tõenäoliselt sündmuskohalt põgeneda. Venemaa rahvuskaart on asunud ründajaid otsima.

Kuulda oli ka plahvatust, seejärel kostis veel ka teine plahvatus, kontserdimaja kohalt tõusis õhku must suitsusammas. Osa inimesi oli tulistamise eest põgenenud katusele, kust nad ei pääsenud alla, teised olid varjunud keldrikorrusele, kust väidetavalt suudeti sadakond inimest evakueerida. Hoones võib olla veel sadakond inimest, kes ei pääse välja.

Tulekahju on haaranud suure osa hoonest, katus varises osaliselt sisse. TASS-i teatel on inimesed jäänud põlevasse hoonesse lõksu. Kustutustöödel kasutasid päästjad helikopterit, kuid tööd on raskendatud, sest tuletõrjujaid ei lasta hoonesse, kuivõrd ründajad on mõne allika teatel endiselt kontserdimajas.

Eesti aja järgi kella 22.00 ajal teatas Interfax, et tuletõrjujad on tulekahju siiski kontrolli alla saanud. Kogu umbes 13 000 ruutmeetril lõõmavat tulekahju pole siiski veel suudetud taltsutada.

Tulistamine toimus Moskva loodeosas asuvas Crocus City kontserdimajas. Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et võimud evakueerivad inimesi. Vene riiklik meedia teatas, et sündmuskohale saadeti ka märulipolitsei.

Hiljuti korraldasid Vene võimud Inguššia piirkonnas terve rea haaranguid islamistlike võitlejate vastu. Märtsi alguses hoiatasid lääneriigid ka oma kodanikke, et nad ei võtaks osa Venemaal toimuvatest suurtest üritustest, kuna äärmuslased võivad selliseid kogunemisi rünnata, sealhulgas kontserte, vahendas The Guardian.

USA saatkond andis peale reedest rünnakut välja tungiva soovituse Venemaal viibivatele USA kodanikele, et nood väldiksid järgmise kahe ööpäeva jooksul suuri üritusi Venemaal.

USA: praegu ei viita miski Ukraina seotusele Moskva rünnakuga

"Praegu ei viita miski, et Ukraina või ukrainlased oleksid seotud tulistamisega," ütles riikliku julgeolekunõukogu esindaja John Kirby ajakirjanikele.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles samuti, et Ukrainal puudub igasugune seos rünnakuga. "Ukrainal pole absoluutselt mingit seost nende sündmustega," lausus ta.

Ka rühm Venemaa kodanikke, kes võitlevad sõjas Ukraina poolel, eitasid reedel oma seotust rünnakuga Moskva lähistel asuvas kontserdimajas.

Leegion Venemaa Vabadus, kelle võitlejad kuuluvad Ukraina relvajõudude koosseisu, teatas avalduses, et "leegion ei ole sõjas rahumeelsete venelastega" ning süüdistas Vene julgeolekujõude rünnaku kavandamises.

Sobjanin tühistas kõik nädalavahetuse avalikud üritused Moskvas

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reedel kõigi avalike ürituste tühistamisest nädalavahetusel seoses ohvreid nõudnud rünnakuga kontserdimajale.

"Ma otsustasin tühistada kõik spordi-, kultuuri- ja teised massiüritused Moskvas sel nädalavahetusel. Palun suhtuda mõistvalt sellesse meetmesse," kirjutas ta Telegramis.

Hiljem teatas Venemaa kultuuriministeerium, et tühistab sel nädalavahetusel kõik kultuurisündmused kogu riigis.

