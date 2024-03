Tallinna koalitsioonikõneluste algusaeg pole teada

Potentsiaalsed partnerid on valmis järeleandmisi tegema, kuid ei nõustuta Isamaa sooviga siduda mõned riigitasandi teemad koalitsiooniga liitumisega.

Tänaseks on uue linnavõimu potentsiaalsed partnerid oma koosolekud pidanud, välja arvatud Isamaa, kes kohtub oma tingimuste sõnastamiseks homme. Reformierakonna sõnul on Tallinnas seetõttu võimuvaakum, mis vajab kiiret tegutsemist ja kiirus on olulisem kui oma punaste piiride mahatõmbamine.

"Me ei jää kümne küünega kinni hoidma oma lemmikasjadest, oluline on praegu hakata linna valitsema, hoida Keskerakond võimult eemal, sellepärast et nad on selle linna juhtimise tuksi keeranud ja nad võivad naasta, kui me siin ennast kiiresti ei liiguta," ütles Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere.

Isamaa teatas, et kokkulepped tuleb väga täpselt läbi rääkida ning on ajaaknas teistele juba ka vastu tulnud. Lootus on töösõbralikuks koalitsiooniks, sest ühisosa on palju. Teistele võimalikele partneritele tuleb aga üllatusena, et Isamaa soovib riigi tasandil otsuseid siduda koalitsiooniga liitumisega.

Riina Solman toob välja näiteks regionaalpoliitika, mille järgi pealinna raha läheks ääremaadele, ning kolmandate riikide kodanike KOV valimisõiguse otsuse.

"Seda saavad täna teha täpselt samad inimesed, kes tulevad meie koalitsioonilaua taha, kes on ka riigis võimul. Ja see puudutab agressorriigi kodanikelt hääleõiguse äravõtmist kohalike omavalitsuste valimistel. Sest vaadake, kui aasta pärast on KOV valimised, siis kes tulevad sinna valima?" sõnas Solman.

"Aga punaseid jooni me praegu maha ei tõmba. Me räägime baaskonsensuse otsimisest, ja mis saaks olla peale julgeolekuküsimuse veel baaskonsensust leidev küsimus," lisas Solman.

Ka sotsiaaldemokraadid on valmis kõnelustel paindlikud olema, sest vastasel juhul jääb koalitsioon moodustamata, ent Isamaa mõttekäiguga kaasa ei minda.

"Tõepoolest on natuke kummaline siduda munitsipaaltasandi läbirääkimisi mingisuguste riigi tasandi otsustega. Veel enam, kui küsimus on selles, et peaks Tallinna võimukõneluste käigus otsustatama Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmine. Ma arvan, et see mõttekonstruktsioon on pigem ohtlik," ütles Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski.

Eesti 200 ei näe munitsipaaltasandi küsimustes võimalikke erimeelsusi ning läbirääkimistele minnakse lepliku ja optimistlikuna.

"Kõik need teemad, mis puudutavad kõikvõimalikke munitsipaalküsimusi, nimetame siis lumekoristust või trammisõitu, siis need tuleb lahendada sellisel moel, et need oleksid kõige mõistlikumalt lahendatud ja linnakodanikele kõige paremini ja et raha oleks arukalt kasutatud. Ma arvan, et nendes küsimustes ei ole võimalik isegi sellised kokkupõrked, et me kokkuleppele ei jõua," ütles Eesti 200 aseesimees Marek Reinaas.