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Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe

Eesti
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Pärnu uus koalitsioon: Valmar Veste (EKRE), Siim Suursild (Isamaa), Andrei Korobeinik (Keskerakond).
Pärnu uus koalitsioon: Valmar Veste (EKRE), Siim Suursild (Isamaa), Andrei Korobeinik (Keskerakond). Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid teisipäeval Pärnus koalitsioonileppe linna juhtimiseks 2029. aastani. Linnapea ameti saab Isamaa ning uueks Pärnu linnapeaks saab Siim Suursild.

Koalitsioonileppes lepiti kokku ka uue linnavõimu ametikohtade ja vastutusvaldkondade jaotus. Linnapea amet jääb Isamaale ning uueks Pärnu linnapeaks saab Siim Suursild. Pärnu linnavolikogu esimehena jätkab Keskerakonda esindav Andrei Korobeinik.

"Peale valimisi oli selge, et alla kolme partneri Pärnus koalitsiooni moodustada pole võimalik. Isamaa arvates peaks koalitsioon, mis Pärnus oleks toimiv, koosnema kolmest partnerist. Oleme selleks otsinud võimalusi üheksa kuud, need võimalused on nüüd realiseerumas, kus me olema partneritega pidanud pikki läbirääkimisi. Kokkulepe sündis ja ma loodan, et see on olnud Pärnule olulisemalt edasivaatavam kui eelmine koalitsioonilepe," rääkis Suursild.

"Arutelud on olnud põhjalikud. Oleme pidanud mitmeid läbirääkimisvoore, loksutanud seda koalitsioonilepingut mitte ainult läbirääkijate vahel, vaid partnerid on oma erakondadega ka pidanud pikki läbirääkimisi, et kuhu poole Pärnu võiks liikuda. Viimane voor lõppes just Ammende villas ja oleme enda lõppversiooni edastanud ka erakonnaliikmetele. Põhimõtteliselt oleme valmis täna enda liikmete poolt antud mandaatite alusel allkirjastama pärnu uue koalitsioonilepingu. Teha on siin palju," lisas ta.

EKRE esindaja Valmar Veste nentis, et poliitiline olukord muutus suvel kuumaks.

"Nagu oleme EKRE poolt kogu aeg väljendanud, et meie jaoks on stabiilne ja kindel linnavõim just see, mille Pärnu elanikud on ära teeninud. Et sellist poliitilist kemplemist mtite tolereerida, siis meie otsus oligi, et seniset koalitsioonist välja astuda ja Isamaa pakkumine vastu võtta. Mitu nädalat oleme seda lepet kokku pannud. Pean tunnistama, et läks väga libedalt. Ühisosa on palju. Teemad, mida me varasemas koalitsioonis nii väga lauale ei saanud, mida oleksime tahtnud, siis siin tõi teine partner need ise lauale. Olen päris kindel, et siit on võita Pärnul ja pärnakatel väga palju. Ma arvan, et siit saab ainult paremaks minna," lausus Veste.

Korobeinik lisas, et tal on positiivne kogemus nii EKRE kui ka Isamaaga. "Senine koalitsioon üheksa kuuga on teinud päris mitu asja, mis me koalitsioonileppesse panime. Väga arvestatav osa on leidnud ka siin praeguses leppes kajastust. Meile kolmele on tähtis huviharidus, mis ka eelmises koalitsioonis oli laual, nüüd me leidsime, et iga laps peaks saama tasuta ühe huviharidusringi," sõnas ta.

"Oleme kandideerimas Euroopa spordilinna tiitlile, kui me seda saame, siis kahtlemata sellega kaasnevad erinevad spodiüritused uuel aastal. Jätkame Euroopa kultuuripealinna ambitsiooniga, mis on 10-aastane horisont. Sel aastal tuli meil lauale ka Riia maantee rekonstrueerimiine kaasaegaseks peatänavaks. Seal loodame koostööd riigiga, sellest võib saada suur lähituleviku projekt. Praegu on lõpusirgel ka kesklinna silla projekti valmmine," sõnas Korobeinik.

Isamaale jäävad hariduse, kultuuri ja spordi, sotsiaal abilinnapea koht, mille saab Ene Täht, volikogu aseesimehe koha saab Peeter Prisk, Audru osavalla juhi koha Priit Annus.

EKREle jäävad linnamajanduse ja arengu abilinnapea koht, mis läheb Valmar Vestele.
Planeerimise abilinnapeaks saab Robert Kiviselg ja Paikuse osavalla juhi koht, mille saab Edgar Maier.

Keskerakond sai volikogu esimehe kohale lisaks rahanduse abilinnapea koha, mille pälvis Sander Kilk ning Tõstamaa osavalla juhi koha, kuhu läheb Jüri Kirss.

Teine volikogu aseesimehe koht kuulub opositsioonile. Uute linnajuhtide ametisse nimetamiseks on kavandatud Pärnu linnavolikogu erakorraline istung 17. augustil.

Koalitsioonileppe keskmes on professionaalne ja läbipaistev linnajuhtimine, Pärnu majanduse ja elukeskkonna arendamine ning laste ja noorte võimaluste parandamine.

Pärnu lennujaama osas näeb koalitsioon, et tuleks eraoperaator leida, Pärnu linn enda õlgadele seda raskust võtta ei jaksa.

Muu hulgas kujundatakse Riia maanteest kaasaegne peatänav koos kvaliteetsete jalgsi- ja jalgrattaliikumise võimalustega ning igale Pärnu lapsele tagatakse võimalus osaleda vähemalt ühes huvihariduse ringis.

Pärnu valmistub 2027. aasta Euroopa spordilinnaks ning seab pikemaajaliseks sihiks saada 2036. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. Samuti näeb koalitsioonilepe ette kaasaegse kunstihoone ehitamist ning linnavalitsuse ja selle teenuste kesklinna tagasitoomise võimaluse analüüsimist.

Toimetaja: Mari Peegel, Kristi Raidla

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