Kõlvart hoiatas parteiliste vallandamiste eest Tallinnas

"Kui praegu kõlab ähvardus, et inimesi hakatakse päevapealt lahti laskma lähtuvalt erakondlikust kuuluvusest, siis ma tuletaks uuele koalitsioonile meelde, et see on õiguste riivamine ja põhiseadusevastane tegevus," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Kui praegune koalitsioon alustab loosungist, mis sisaldab õigusvastaseid kavatsusi, siis see on päris halb märk. Kellelgi ei ole isegi õigust uurida [inimeste] erakondlikku kuuluvust, et sellest lähtuvalt teha tööandja otsuseid," rõhutas ta. "Inimesi töölt lahti lasta lähtuvalt erakondlikust kuuluvusest on otsene õiguste rikkumine ja ma loodan, et seda keegi ei tee," lisas ta.

Kõlvarti kinnitusel on Tallinna linnasüsteemis väga palju mitte ainult töötajaid, vaid ka juhte erineva erakondliku kuuluvusega. "Keskerakond ei ole kunagi lähtuvalt sellest teinud personaalseid valikuid, kedagi ähvardanud või nõudnud partei kuuluvust vahetada," märkis ta.

"Ja siin mõned erakonnad, mitte mõned, vaid üks konkreetne erakond on viimase aasta jooksul tegelikult päris aktiivselt kasvatanud ka erakonnakaaslaste hulka linnasüsteemis," lisas Tallinna endine linnapea. Täpsustavale küsimusele, kas ta peab silmas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE), mis oli Keskerakonnaga äsja töö lõpetanud koalitsioonis, vastas Kõlvart jaatavalt.

Umbusaldushääletuse järel hakkasid uut koalitsiooni moodustama SDE, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200. Mõni endine opositsioonipoliitik on toonud esile keskerakondlaste suurt osakaalu linna alluvuses olevatel töökohtadel ning lubanud sellised "parteilised ametikohad" ja "keskerakondliku toiduahela" lõhkuda.