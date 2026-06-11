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Lippus jäi taas Tallinna linnavolikogu aseesimeheks valimata

Eesti
Madle Lippus
Madle Lippus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud kandidaat Tallinna linnavolikogu teise aseesimehe kohale Madle Lippus jäi jälle aseesimeheks valimata, sest volikogu esimees ei pannud vastavat punkti päevakorda.

Sellest teatas sotsiaalmeedias Madle Lippus ise. "Opositsiooni tasalülitamine jätkub seega täie hooga, sest kokkuleppe kohaselt kuulub üks volikogu aseesimehe kohtadest opositsioonile. Aga seda kokkulepet järjepanu ei täideta," ütles Lippus.

"Kui varem on iga kord lisandunud uusi nõudmisi aseesimehe valimiseks - viimatine oli siis nõue, et kohal peavad olema kõik opositsiooni saadikud - siis nüüd sai volikogu esimehel lihtsalt jaks otsa. Ja kolleegid erakonnast Isamaa kahjuks ei osanud kolleegi ühises koalitsioonis toetada (või siis ka hoopiski ei jaksanud?)," märkis Lippus.

"Et edaspidi vähendada võimalust, et jaks keset ettevõtmist otsa saab, siis andsime täna koos Reformierakonna ja Parempoolsetega sisse eelnõu, et edaspidi valitaks mõlemad volikogu aseesimehed koos, ühe valimisega. Samamoodi toimub aseesimeeste valimine ka riigikogus ehk hästitoimiv analoog on eeskujuks olemas. Loodame, et kosutav suvepuhkus aitab jõuvarusid taastada ning saame selle igati mõistliku eelnõu järgmisel istungil 3. septembril heaks kiita," lisas ta.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles sel kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et koalitsioon ei käitu demokraatia reegleid eirates. "Kui viimased valimised olid, siis Isamaa erakonnal oli täiesti vaba voli igal volikogu liikmel otsustada, kuidas tema hääletab ja nii ka tehti," ütles Raudsepp selle kohta.

Ta lisas, et ei ole tema asi minna linnavolikogu esimehele Mihhail Kõlvartile selle kohta märkusi tegema.

Sotsid esitasid Lippuse volikogu aseesimehe kandidaadiks ka jaanuaris, kuid siis jäi ta samuti valimata, kui teda toetas 26 saadikut.

Uus volikogu otsustas juba eelmise aasta 2. detsembril toimunud istungil, et volikogul on kaks aseesimeest. Samal istungil valis volikogu üheks aseesimeheks Sven Sesteri Isamaast, kes esindab võimuliitu.

Teise aseesimehe koht kuulub kolme opositsioonifraktsiooni – sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Parempoolsete – kokkuleppe järgi suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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