Läti välisminister Karinš astub eralennukiskandaali tõttu tagasi

Karinš ütles ajakirjanikele pärast kohtumist peaministriga, et ta lahkub ametist 10. aprillil, et Läti parlament seim saaks kinnitada tema ametijärglane ametisse juba 11. aprillil, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM. Välisminister ei hakanud ajakirjanike küsimustele vastama.

Karinš asus välisministri ametisse 2023. aasta septembris pärast rohkem kui neli aastat kestnud peaministri ametiaega. Viimastel kuudel saatis staažikat poliitikut eralennuki kasutamisega seotud skandaal oma peaministriks oleku ajal.

Kuigi Karinš lubas veel eelmise aasta detsembris, et ta ei astu skandaali tõttu tagasi, otsustas ta muuta neljapäeval meelt. Võimalikuks põhjuseks on asjaolu, et Läti prokuratuur teatas eelmisel nädalal, et ekspeaministri eralennukite sageda kasutamisega seoses avatakse uurimus avalike vahendite raiskamise kahtlustuste alusel. Samas pole veel märke, et Karinš ise võiks kahtlustuse või süüdistuse saada.

Üle nelja aasta kestnud peaministri ametiaja jooksul kasutas Karinš 36 korral eralennukit välisvisiitide korraldamiseks. Kokku maksid peaministri tellimuslennud 1,3 miljonit eurot, millest 600 000 eurot tuli Läti riigieelarvest ja 700 000 eurot Euroopa Liidu vahenditest.

Mitmel korral kasutati kalleid tellimuslende selleks, et Karinš saaks naasta Lätti reede õhtul enne puhkepäevi. Ekspeaminister õigustas varem eralennukite kasutamist, öeldes, et need võimaldasid tal esindada Lätit välismaal ning planeerida oma aega tõhusalt.

Karinši tagasiastumine välisministri ametikohalt mõjutab negatiivselt ka tema šansse saada järgmiseks NATO peasekretäriks, mille üle on varem spekuleeritud.