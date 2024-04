Postimees sõlmis lepingu kaitseministeeriumi kampaaniahangetel osalemiseks

Lepingu järgi on kampaania kindla eesmärgiga kavandatud turundustegevus, mis koosneb omavahel seotud ja koordineeritud teadetest ja/või reklaamidest, mis keskenduvad ühe või mitme teema tutvustamisele ning jõuavad kindla elanikkonnani läbi ühe või mitme meediakanali kombinatsiooni.

Samuti on lepingus teenusena kirjas kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste turundus- ja kommunikatsioonitegevuste toetamine animatsiooni, infograafika, foto-, video- ja muude tehniliste lahendustega.

Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused on kaitseministeerium, kaitsevägi, riigi kaitseinvesteeringute keskus, kaitseressursside amet ja sihtasutus CR14.

Postimees Grupi juht: leping ei puuduta Postimehe toimetust

"Kõnealune leping ega ükski selle osa ei puuduta Postimehe toimetust ega selle töötajaid ja antud lepingu raames ei loo Postimehe ajakirjanikud mitte mingit sisu," ütles Postimees Grupi juht Toomas Tiivel ERR-ile.

"Sedalaadi lepingute täitmise eest vastutab meie müügiüksus, Postimehe toimetus ei tee mingeid tellimustöid ühegi kampaania raames ja on täiesti sõltumatu äripoolest," vastas Tiivel küsimusele, kas selline leping mõjutab meediamaja sõltumatust.

RKIK: leping ei kohusta Postimees Gruppi tootma kaitseministeeriumi valitsemisalale kampaaniaid

"Meil on praegu sõlmitud raamlepingud, et kui meil on mingist kampaaniat vaja luua, siis me teeme minikonkursi ja on erinevad ettevõtted, kes siis raamlepingu partneriks said. Ka Postimees pakub sellist teenust ja siis sõltuvalt sellest, et mis teenust, mis kampaaniat me ostma hakkame, siis tehakse need pakkumised," ütles RKIK-i taristu ja teenuste kategooriajuht Kristo Raud.

"Hetkel võib-olla Postimees ei paku midagi meile. On raamlepingupartner, seal ei ole kohustuslikku või igapäevast koostööd," sõnas Raud.

"Näiteks oli meil sügisel reservteenistuse mainekampaania. Kui meil tulebki mingi kampaaniavajadus, siis me paneme selle kampaania tehnilise kirjelduse üles ja siis need ettevõtted, kes raamlepingupartneriks said – nemad teevad need pakkumised, mis summas ja milline siis see kontseptsioon seal on. Sellest lähtudes me valime endale sealt partneri," ütles Raud.

RKIK viis ellu strateegilise kommunikatsiooni ja turundusteenuse hanke aastateks 2024–2028. Kokku on raamhankes partnereid 16, hanke maht on kuni 2,5 miljonit eurot nelja aasta peale, kuid teenust ostetakse üksnes vajadusel.

Raamhanke teenuseid saab kasutada kogu kaitseministeeriumi valitsemisala, sh ministeerium, kaitsevägi, kaitseressursside amet ja kaitseinvesteeringute keskus. Iga kord, kui teenust ostetakse, kuulutakse kõigi raamhanke partnerite vahel välja minikonkurss. See ei kohusta partnereid konkursil osalema, selgitas RKIK-i kommunikatsioonijuht Andri Maimets.