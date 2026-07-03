RKIK hangib Moldovale enam kui 100 taktikalist soomukit.

Soomukid hangitakse Moldovale Euroopa Liidu toetusel Euroopa rahutagamisrahastu (European Peace Facility, EPF) abipaketi raames. Projekti kogumaksumus ületab 50 miljonit eurot ning seda rahastatakse täielikult EPF abipaketi vahenditest. Sõidukite tarned on kavandatud lõpule viia 2027. aasta maiks.

"Oleme tänulikud, et hanke elluviijana on meil võimalus niivõrd ulatuslikult panustada oma teadmiste ja kogemustega rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisse ning kasvatada seeläbi ka oma hankealast võimekust," sõnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher.

Vaher märkis, et tegu on ühe suurima Moldova-suunalise välisabi projektiga, mis suurendab oluliselt Moldova sõjalist kaitsevõimet ning viib riigi kaitsejõudude liikuvuse ja lahinguvõime täiesti uuele tasemele. "Hanke mõju ulatub Moldovast kaugemalegi, sest laiemalt vaadates on see investeering kogu Euroopa julgeolekusse," märkis ta.

"See leping tähendab enamat kui lihtsalt sõidukite tarnimist. See on panus Moldova pikaajalisse julgeolekusse, vastupanuvõimesse ja kaitsevõime ajakohastamisse. Meil on au, et Moldova kaitseministeerium, RKIK ja Euroopa Liit on Euroopa rahutagamisrahastu ning läbipaistva rahvusvahelise hanke kaudu usaldanud selle ülesande Roshelile. Kanada ettevõttena oleme uhked, et saame toetada oma partnereid lahinguvalmise tõstmisega just siis, kui neid kõige enam vajatakse," sõnas Rosheli tegevjuht Roman Shimonov.

Alates 2022. aastast on RKIK EPF-i toel soetanud Moldovale erinevat sõjavarustust. Nende vahendite abil on Moldova saanud tugevdada oma logistikat, liikuvust ning juhtimis- ja kontrollsüsteeme, samuti side- ja seiresüsteeme.