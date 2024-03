Pärnumaa ehituspuusepp valmistub ülemaailmseteks kutsemeistrivõistlusteks

Kaks suve tagasi Pärnumaa kutsehariduskeskuse ehituspuusepa eriala lõpetanud ja praegu Pärnus puitmajade renoveerijana töötav 21-aastane Rasmus Jõesaar on noormees, kel on kõrged sihid. Ta on võitnud Eesti kutsemeistrivõistluse NoorMeister ja käinud Eestit esindamas üleeuroopalistel kutsemeistrivõistlustel.

Nüüd valmistub ta aga sügisel Prantsusmaal toimuvateks ülemaailmseteks kutsemeistrivõistluseks ehk WorldSkillsiks.

"Nädalas korra teeme trenni: harjutame märkimist, saagimist, lõikamist, mõtlemist ja kui siin rahvast natuke liigub, siis pingetaluvust ka. /.../ 22 tundi on aega ja eksperdid on siis kogu aeg kohapeal, vaatavad tööohutust, asju. /.../ Koos mõõdavad, neil on endal arvutis olemas millimeetri pealt mõõdud," selgitas Jõesaar.

Eestist osaleb nendel võistlustel noori ka teistel erialadel, kuid Jõesaare osalemise teeb eriliseks asjaolu, et Eesti saadab ehituspuusepa erialal esindaja võistlema esimest korda.

Kuigi võistlused toimuvad alles septembris ja veel pole teada, milline tuleb võistlustöö, käib Jõesaarel Pärnumaa kutsehariduskeskuse puidutöökojas juba praegu kõva ettevalmistus.

"Kõigepealt antakse joonis kätte, siis sealt üks ühele joonestatakse maha ja siis selline planšett või pind, sealt uuesti kantakse detailide peale mõõdud üle, üks ühele. Kui on valesti maha märgitud, siis detail on nagu ta on," rääkis Jõesaare juhendaja ja kutseõpetaja Karli Edo, kelle sõnul on võistlusel kokkupandav konstruktsioon üsna spetsiifiline.

Jõesaar läheb võistlusele kõrgete ootustega. "Aga ma täpsemalt ei tea, mis seal ees ootab, sest nad muudavad 30 protsenti joonist ja võivad konkreetse käru keerata meile, võistlejatele," lisas ta.