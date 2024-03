Meedia: USA annab Iisraelile miljardite dollarite väärtuses lisarelvaabi

Uued relvapaketid sisaldavad rohkem kui 1800 MK-84 2000 naelast pommi ja 500 MK-82 500 naelast pommi, ütlesid allikad Washington Postile.

Washington annab oma kauaaegsele liitlasele Iisraelile iga-aastaselt sõjaliseks abiks 3,8 miljardit dollarit.

Relvapakett tuleb ajal, mil Iisraeli on tabanud tugev rahvusvaheline kriitika jätkuvate pommirünnakute ja maapealse pealetungi pärast Gazas ning mõned Joe Bideni parteikaaslased nõuavad, et president vähendaks USA sõjalist abi.

Valge Maja pole olnud nõus väidetavat relvatarnet kommenteerima.

Võitlused Gazas jätkuvad, vaatamata sellele, et ÜRO Julgeolekunõukogu nõuab viivitamatut relvarahu, vahendas The Guardian. Uudisteagentuur AFP teatas, et Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Gazas ööl vastu laupäeva kümneid inimesi. Nende hulgas hukkus 12 inimest oma kodus Rafah' lõunaosas, mida on korduvalt pommitatud juba enne kavandatava maapealse rünnaku algust.

Palestiinlastest hukkunute arv Gaza sektoris on tõusnud 32 623 inimeseni, vahendas The Guardian Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi reedest teadet.

Iisraeli armee teatas reedel, et jätkab rünnakutega Shifa haiglas, kus alustas haarangut eelmise nädala alguses.