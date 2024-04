Rahvusvaheline surve Iisraelile oma käitumise muutmiseks kasvab

Esmaspäeva õhtul seitsme humanitaarabitöötaja elu nõudnud rünnak abikolonnile oli ränk viga, tõdes Iisraeli sõjaväe uurimine ja lubas juhtimist parandada.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis ülevaate ka USA presidendile Joe Bidenile. Valge Maja hinnangul ei ole põhjust algatada oma uurimine, vaid jälgida, kas Iisrael ikkagi parandab rünnaku otsustusprotsessi.

"Samal ajal, kui Iisrael jätkab sõjalist operatsiooni Hamasi vastu, peab ta esmajärgus kaitsma tsiviilelanikke. See peab olema esikohal. Liiga palju inimesi on jäänud risttules Hamasiga ette. Lapsed, naised, mehed, kes kaotavad oma elu. Nende ohutus peab olema prioriteet ning sõjalised operatsioonid tuleb luua nende kaitsmise ümber, mitte vastupidi," sõnas USA välisminister Antony Blinken.

Sellist rahulolematust on USA pikalt näidanud ning kasvab rahvusvaheline surve Iisraelile muuta oma senist käitumist. ÜRO Inimõiguste Nõukogu nõudis esimest korda, et Iisraelile tuleb peatada kõikide relvade müük, sest Gazas toimub genotsiid. Resolutsiooni vastu hääletas kuus riiki, sealhulgas USA, mille esindaja tõdes, et konfliktis on liiga palju inimesi hukkunud, kuid kuna tekstis ei mõistetud hukka Hamasi 7. oktoobri rünnakut, siis ei saa seda toetada.

"Humanitaarabis osalevate inimeste või objektide ründamine võib olla sõjakuritegu. Nagu volinik on korduvalt öelnud, peab karistamatus lõppema. Sõltumatu, põhjalik ja efektiivne uurimine kõikide väidetavate rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste kohta 7. oktoobril tuleb kohe läbi viia," ütles ÜRO Inimõiguste voliniku pressiesindaja Jeremy Laurence.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres rõhutas, et peamine probleem on Iisraeli üldine sõjaline strateegia, mistõttu on poole aastaga Gazas hukkunud ligi 200 humanitaarabitöötajat. Peasekretär kutsus korraldama erapooletut uurimist ja osutas veel ühele probleemile.

"Mind häirivad sügavalt teated, et Iisrael kasutab pommitamiseks tehisaru kui vahendit, et tuvastada sihtmärke, eriti aga tihedalt rahvastatud aladel, mis toob kaasa kõrge tsiviilohvrite taseme. Ühtki elu ja surma otsust, mis mõjutab terveid perekondasid, ei tohiks delegeerida algoritmide külmale kalkulatsioonile," rääkis Guterres.

Ta avaldas lootust, et Iisraeli sammud kiirendavad abi saatmist põgenikele Gaza sektoris.

Abitöötajate tapmine sundis Iisraeli muutma oma piiripoliitikat. Gaza sektori põhjaosas nõustus Iisrael avama Erezi piiripunkti ning ajutiselt avama Ashdodi sadama Iisraeli lõunaosas. Euroopa Liit, Suurbritannia ja nii mõnigi teine on öelnud, et nendest sammudest üksi ei piisa, sest Iisrael peab tagama ka humanitaarabitöötajate turvalisuse.