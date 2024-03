Ortodokssete juutide õigused lõhestavad Netanyahu koalitsiooni

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu seisab silmitsi valitsuskriisiga, mille põhjuseks on kohtuotsustest tingitud nõuded, mis on seotud ortodokssetest juutidest noormeeste vabastusega ajateenistusest.

Pärast seda kui Iisraeli ülemkohus otsustas neljapäeval, et ortodokssetest juutidest noormehed ei saa enam riigilt toetusi, on Netanyahul aega ainult esmaspäevani uue süsteemi väljapakkumiseks, mis asendaks praegust korda. Ülemkohtu sõnul on ortodokssed juudid ebaõiglaselt privilegeeritud ilmalike juutide arvelt, kirjutab Politico.

Kui aga ei suuda Netanyahu veenda oma koalitsioonikaaslasi, kes esindavad ortodoksseid juute, plaani toetama, võivad Iisraeli oodata erakorralised valimised.

Neljapäevase kohtuotsuse järgi tuleb kaotada riiklikud toetused ortodokssetest juutidest noormeestele, kes õpivad usukoolis ajateenistuse läbimise asemel. Otsusel on kaugeleulatuvad tagajärjed nii Iisraeli valitsuse kui kümnete tuhandete usukooli abil ajateenistust vältivate noormeeste jaoks.

Juba 1. aprillil saabub veel üks tähtaeg, milleks valitsus peab leppima kokku uues seaduses, mis lubaks ortodokssetel juutidel jätkuvalt läbida usukooli ajateenistuse asemel, kirjutab Iisraeli meedia.

Väidetavalt arutab Iisraeli valitsus kompromisseelnõu, mis säilitaks ajateenistusest vabastuse, küll aga piirangutega.

Tegemist on viimaste kuude jooksul suurima väljakutsega Netanyahule, mis võib ohustada tema peaministri ametikohta. 7. okroobri Hamasi terrorirünnaku järel teravnesid vastuolud Iisraeli ühiskonnas ning üheks kirgi kütvaks teemaks on just ortodokssete noormeeste vabastus ajateenistusest ajal, kui riik on viinud läbi mobilisatsiooni sõja pidamiseks Hamasiga.