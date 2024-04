Löökaugu tekitatud kahju eest vastutab teeomanik

Löökaugu poolt tekitatud kahju eest vastutab teeomanik, kes peab tagama, et tee oleks liiklemiseks ohutu. Autoomanikul tuleb löökauku sõitmisel tekkinud olukord kohe fikseerida, vastasel juhul on kahju väljanõudmine keeruline, rääkis Salva kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt esmaspäeval "Terevisioonis.

Aastas on umbes 1000 löökauku sõitmise tagajärjel tekkinud kahjujuhtumit, mis jõuavad kindlustusseltsideni. Kahju algab mõnest sajast eurost ning võib küündida mitme tuhandeni, rääkis Salva kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt.

"Tehniliselt korras autoga ei juhtu üldjuhul midagi," sõnas Kivirüüt. "Kõige hullemad on juhtumid, kus löökauku sõitmisel käib auto põhi vastu maad."

Kindlustusseltsideni jõuavad vaid need juhtumid, kui on sõlmitud kaskokindlustus. Liikluskindlustuse poole pole löökaukude puhul põhjust pöörduda, ütles Kivirüüt.

Löökaugu tagajärjel tekkinud kahju eest vastutab teeomanik, kes peab tagama, et tee oleks liiklemiseks ohutu.

Kui löökaugu läbimisel autoga midagi juhtub, tuleb olukord kohe fikseerida. Fikseerimiseks tuleb sündmuskohale kutsuda politsei, kes juhtunu ja sündmuspaiga jäädvustab. Teeseisundi nõuete tõendamiseks on vajalik, et politsei pildistaks sündmuskohta, mõõdaks löökaugu sügavuse, pikkuse ja laiuse. Kui politseid ei ole võimalik sündmuskohale kutsuda, tuleb toimingud teha endal, tunnistajate juuresolekul.

"Mida paremini on fikseeritud, seda lihtsam on hilisem kahju väljanõudmine tee omanikult," sõnas Kivirüüt.

Kivirüüt selgitas, et tavaline liikluskindlustus löökaugust tekkinud kahju ei hüvita, vaid vajalik on kaskokindlustus. "Tavaline liikluskindlustus hüvitab sõidukijuhi poolt tekitatud kahju," ütles ta.

"Kui sõidukil on kasko, siis pole rong läinud," lausus Kivirüüt. Ta lisas, et kui kaskokindlustus puudub ning sündmus on fikseerimata, siis teeomanik kergelt kahju ei hüvita.

Kui pärast löökaugu läbimist tekib hiljem kahtlus, et auto sai löökaugust läbisõitmisel kahjustada, tuleb samuti minna tagasi ja olukord fikseerida.

"Löökauku sõit on igal juhul kindlustusjuhtum. Teeme kindlaks kahju suuruse ja remondime ära. Kindlustusselts proovib minna tagasinõudega teeomaniku juurde. Kindlustusselts on lihtsalt vahepealne finantseerija," rääkis Kivirüüt.

Kivirüüt ütles, et inimeste teadlikus, kuidas käituda löökaugu läbimisel tekkinud kahjustusega, läheb iga aastaga üha paremaks.

