Võrklaev: limonaadimaksu pole võimalik enne 2026. aastat kehtestada

Võrklaev teatas sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas, et rahandusministeerium kooskõlastab magustatud joogi maksu seaduse eelnõu, kuid seda juhul, kui võetakse arvesse teatud märkusi. Esimesena tõi ta välja, et sätted vajavad põhjalikumat läbimõtlemist ja tekst selgemat sõnastamist.

"Lisaks on oluline välja tuua, et elektroonilise deklareerimise süsteemi kehtestamiseks läheb oluliselt enam aega, kui võimaldaks teie esitatud plaan jõustada seadus 2025 aasta 1. jaanuaril," tõdes Võrklaev.

Ta põhjendas, et elektroonilist süsteemi saab arendama hakata alles siis, kui on teada, millisel kujul seadus kehtima hakkab ning ka ettevõtjad peavad oma IT-süsteemides ja laoarvestuses muudatusi tegema.

"Seaduse varaseim reaalne jõustamise aeg on meie hinnangul 2026. aasta 1. jaanuar. Kuna eelnõu vajab põhjalikumat läbivaatamist, arutamist ja sellega kaasnevalt võimalike muudatuste tegemist sõnastuses, teeme ettepaneku võtta rohkem aega süvenemiseks, et koostöös kõik küsimused lahendada," teatas rahandusminister.

Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et eelarves on arvestatud alates järgmisest aastast 25 miljoni euro suuruse tuluga aastas, kuid rahandusministeeriumi eelarvesse ei ole uue maksu rakendamiseks vajalikke kulusid ette nähtud, ehkki neid kulusid tekib juba tänavu.

Eelnõu seletuskirjas on lühidalt analüüsitud, kas eenõus toodud maksuerisused võivad olla käsitletavad riigiabina. Võrklaeva hinnangul ei ole see analüüs aga piisav ega anna piisavalt kindlust, et eelnõu raames ei anta riigiabi.

Seetõttu peab ta vajalikuks põhjalikumat analüüsi ning kui ka pärast seda jääb kahtlus, et erisused võivad tuua kaasa riigiabi andmise erisuse saajatele, peab esitama Euroopa Komisjonile riigiabi loa taotluse.